Découverte de Google Gemini : l’assistant IA qui comprend vraiment

L’ère de l’assistance numérique est en pleine transformation avec l’arrivée de Google Gemini, le dernier outil basé sur l’IA de Google.

Destiné à révolutionner la manière dont nous interagissons avec nos appareils, Gemini se présente comme une alternative prometteuse à Google Assistant, surtout pour les utilisateurs équipés des nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Conçu par Google DeepMind, Gemini se distingue par sa capacité à intégrer et à traiter plusieurs types de données — textes, images, sons, vidéos et codes — grâce à sa nature multimodale. Cette caractéristique permet à Gemini de surpasser les modèles actuels en termes de compréhension et de raisonnement sur divers supports, offrant ainsi une assistance plus intuitive et plus proche d’un assistant ou d’un expert​​.

J’ai eu l’occasion de tester Gemini en parallèle avec Google Assistant sur mon Pixel 8 Pro, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérience évolue rapidement, avec des fonctionnalités en constante amélioration.

Note : Dans le cadre de ce test, j’ai pu installer Gemini sur Pixel 8 Pro en allant récupérer le ficher APK directement en ligne. À l’heure où j’écris ces lignes, l’application n’est pas encore présente dans le Google Play Store.

Conception et fonctionnalités uniques

Gemini se présente en trois versions — Ultra, Pro et Nano – adaptées à des utilisations allant des datacenters aux appareils mobiles, offrant ainsi une flexibilité sans précédent pour les développeurs et les clients d’entreprise. La version Ultra, en particulier, excelle dans les tâches complexes, démontrant des performances supérieures aux experts humains dans les benchmarks de compréhension du langage naturel et de raisonnement multimodal. Cette capacité à effectuer un raisonnement délibéré avant de répondre à des questions difficiles distingue Gemini des autres modèles d’IA, soulignant son potentiel pour des applications exigeant une analyse profonde et nuancée​​.

Dès le départ, Gemini se distingue par son approche innovante. Contrairement à Google Assistant qui attend passivement les commandes vocales, Gemini incite à l’action avec des suggestions proactives, offrant des options pour taper, parler ou partager des photos. Bien que ses débuts aient été marqués par quelques limitations, notamment dans le contrôle des équipements de la maison connectée, l’application a rapidement évolué pour combler ces lacunes, offrant désormais une expérience utilisateur fluide et automatique.

Gemini se démarque également par sa capacité à interagir de manière plus humaine, suggérant des activités créatives et personnalisées, telles que des idées pour renforcer l’esprit d’équipe ou surprendre un ami pour son anniversaire. Cette intelligence s’étend à la gestion des images, bien que cette fonctionnalité soit encore en cours de perfectionnement.

Intégration avec les applications Google

L’intégration de Gemini dans l’écosystème de produits Google souligne la volonté de Google de rendre l’IA utile pour tous. Cette démarche, combinée à l’infrastructure d’IA optimisée de Google et à ses systèmes TPU les plus puissants et évolutifs à ce jour, assure que Gemini peut être déployé efficacement dans une gamme étendue d’applications, des services mobiles aux solutions d’entreprise​​.

L’un des atouts majeurs de Gemini réside dans son intégration poussée avec l’écosystème d’applications Google, utilisant Google Assistant comme un outil parmi d’autres tout en offrant la possibilité de sauvegarder les sessions de chat directement dans Google Docs ou de les exporter vers Gmail. Cette symbiose offre une flexibilité et une richesse d’utilisation inégalées, positionnant Gemini non seulement comme un potentiel remplaçant de Google Assistant mais aussi comme un pivot central dans l’utilisation des services Google.

Performance et expérience utilisateur

Bien que Gemini se montre légèrement plus lent que Google Assistant dans l’exécution des tâches, cette différence est compensée par sa capacité à offrir des réponses et des suggestions plus élaborées et personnalisées. L’application excelle notamment dans la planification d’événements et la génération d’idées créatives, témoignant de son potentiel à devenir un compagnon numérique indispensable.

Verdict

Google Gemini symbolise une avancée considérable dans le domaine de l’intelligence artificielle, illustrant l’engagement de Google à exploiter le potentiel de l’IA pour améliorer la vie quotidienne.

Avec ses capacités multimodales avancées, sa performance exceptionnelle et son intégration profonde dans l’écosystème de produits Google, Gemini se positionne comme un acteur clé dans la redéfinition de l’interaction humaine avec la technologie. Alors que nous continuons à explorer et à intégrer cette nouvelle offre, il est clair que Gemini représente non seulement l’avenir de l’assistance numérique mais aussi une nouvelle ère d’innovation dans l’utilisation de l’IA pour résoudre des problèmes complexes et enrichir notre expérience du numérique.

Il sera passionnant de suivre son évolution et de découvrir comment il continuera à redéfinir les frontières de l’assistance numérique.