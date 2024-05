Nouvelle fonctionnalité sur Google Messages : Éditez vos messages après envoi

L’application Google Messages pour les utilisateurs Android vient d’enrichir son arsenal de fonctionnalités avec une nouveauté très attendue : la possibilité d’éditer les messages envoyés.

Cette fonction, encore en phase bêta, permet de modifier un message jusqu’à 15 minutes après son envoi. Toutefois, pour que cela fonctionne, il est impératif que le destinataire utilise également la version bêta de Google Messages. Cette contrainte devrait disparaître avec le déploiement officiel de la fonctionnalité.

Pour profiter de cette option, les utilisateurs doivent vérifier s’ils participent à la version bêta de Google Messages. Cette vérification peut se faire en accédant à « Paramètres > Applications > Messages » et en consultant la version de l’application installée. Sur mon Pixel 8 Pro, par exemple, la version bêta indique quelque chose comme « messages.android_20240506_04-RC00.phone.openbeta_dynamiccom.google.android.apps.messaging » au bas de la page d’information de l’application.

L’utilisation de cette fonction est simple : il suffit de maintenir une pression longue sur le message à éditer, ce qui fait apparaître une barre d’outils. En cliquant sur l’icône du crayon, une boîte de dialogue permet de modifier le message. Après modification, un simple appui sur le bouton d’envoi met à jour le message.

Les utilisateurs peuvent également consulter l’historique des modifications, ce qui permet de voir toutes les modifications apportées à un message.

Un déploiement progressif de cette fonctionnalité dans Google Messages

En février, on a entendu parler de cette fonctionnalité qui permettait initialement de modifier les messages jusqu’à 30 minutes après leur envoi. Ce délai a depuis été réduit à 15 minutes, mais la fonctionnalité devient de plus en plus accessible aux utilisateurs de la version bêta de Google Messages.

L’arrivée imminente de cette option pour tous les utilisateurs de Google Messages promet d’améliorer significativement l’expérience de messagerie instantanée sur Android, en offrant plus de flexibilité et de contrôle sur les communications.