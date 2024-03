Gemini débarque dans Google Messages : L’IA à votre service

L’introduction de Gemini, le chatbot IA génératif de Google, dans l’application Google Messages est imminente, une innovation révélée par Google le mois dernier. De nouvelles captures d’écran publiées récemment offrent un aperçu de l’apparence et du fonctionnement de cette fonctionnalité.

En effet, Google déploie enfin Gemini, son modèle d’IA conversationnelle, directement dans l’application Google Messages pour certains bêta-testeurs. Ce déploiement limité confirme les fuites précédentes et les téléchargements d’APK qui promettaient que cette intégration arriverait bientôt.

Au cas où vous l’auriez manqué, Gemini est un Large Language Model (LLM) développé par Google. Il s’agit d’un chatbot super intelligent capable de comprendre le langage naturel et d’y répondre de manière remarquablement utile. Gemini peut lancer des idées, générer du texte, traduire des langues, rédiger différents types de contenus créatifs et répondre à vos questions de manière informative, même si elles sont ouvertes, difficiles ou inhabituelles.

Comme le rapporte 9to5Google, vous pouvez désormais discuter avec ce chatbot super utile sans quitter votre application Messages. Aucune surprise particulière n’est à signaler : Gemini dans Google Messages semble fonctionner comme sur le Web et dans l’application Android. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple que de mettre à jour votre application, car il y a des conditions préalables à remplir pour avoir une chance de bénéficier de cette fonctionnalité :

Vous devez être un bêta-testeur de Google Messages. Cela signifie que vous devez vous inscrire au bêta-test à partir du lien de l’application Google Messages sur le Play Store. Une fois que vous vous serez inscrit, votre application sera mise à jour et vous pourrez tester des fonctionnalités avant que d’autres ne les obtiennent.

Utiliser un appareil compatible, qui pour l’instant sont les Pixel 6 ou plus récent, Pixel Fold, Samsung Galaxy S22 ou plus récent, ou un Samsung Galaxy Z Flip/Fold.

Avoir les fonctionnalités de chat RCS activées.

Disposer d’un compte Google personnel. Cela signifie qu’il ne peut pas s’agir d’un compte Workspace ou d’un compte géré par Family Link.

Avoir 18 ans ou plus.

Régler la langue de votre téléphone sur Anglais (ou Français si vous êtes au Canada).

Des critères d’éligibilité

Si vous répondez à tous les critères et que vous êtes choisi par le pouvoir en place, vous devriez voir apparaître une option de contact « Gemini » lorsque vous démarrez une nouvelle discussion dans Google Messages. Cependant, sachez que l’option Gemini dans Messages est encore dans une phase de déploiement précoce et qu’il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps avant d’y avoir accès.

Il convient de noter que vos conversations avec Gemini ne sont pas chiffrés de bout en bout, même si elles se déroulent dans un environnement RCS. De plus, le chat avec Gemini est une expérience individuelle, ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’y accéder ou de le transférer dans d’autres conversations.