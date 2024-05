Call of Duty bientôt disponible sur Xbox Game Pass ? Une révolution en vue

Microsoft se prépare à une annonce majeure lors de son Xbox Showcase prévu le 9 juin : l’ajout de la prochaine version de Call of Duty à son service d’abonnement Xbox Game Pass. Cette information, rapportée par le Wall Street Journal, marque un tournant stratégique significatif pour Microsoft dans le monde du jeu vidéo.

Plus tôt ce mois-ci, des discussions internes chez Microsoft ont révélé des hésitations quant à l’intégration des nouvelles sorties de Call of Duty dans Game Pass. Le principal souci était que les revenus considérables générés par les ventes traditionnelles de Call of Duty — chaque copie se vendant environ 70 dollars et atteignant en moyenne 20 millions d’unités vendues — pourraient être compromis par l’offre incluse dans l’abonnement Game Pass.

Le rapport du Wall Street Journal ne précise pas si Microsoft compte facturer un supplément pour Call of Duty au sein de Game Pass ou si une augmentation du tarif de l’abonnement Game Pass Ultimate est envisagée.

Des rumeurs circulent sur une possible hausse des prix, ce qui pourrait coïncider avec le lancement de ce jeu très attendu. Activision, pour sa part, vise une sortie de la nouvelle version de Call of Duty fin octobre, avec des rumeurs indiquant un cadre historique durant la Guerre du Golfe des années 90.

Un showcase prometteur, mais seulement pour Call of Duty

Le Xbox Showcase du 9 juin s’annonce riche en révélations, non seulement avec Call of Duty, mais aussi avec une annonce d’un nouveau jeu Gears of War. D’autres titres très attendus verront également leurs dates de sortie dévoilées, notamment Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed, et Indiana Jones and the Great Circle.

L’inclusion de Call of Duty dans Xbox Game Pass pourrait redéfinir le modèle économique des jeux vidéo, en offrant aux abonnés un accès immédiat à l’un des titres les plus populaires sans achat supplémentaire. Cela pourrait aussi attirer de nouveaux abonnés à Game Pass, renforçant ainsi la position de Microsoft sur le marché des services de jeu par abonnement.