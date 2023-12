Beeper Mini défie Apple avec une mise à niveau pour restaurer l’accès à iMessage sur Android

Le jeu du chat et de la souris entre Beeper Mini et Apple se poursuit et les responsables de Beeper ont réagi. La semaine dernière, la société à l’origine de l’application Beeper a annoncé son intention de lancer une nouvelle version de l’application appelée Beeper Mini. Il s’agit toujours d’une application de messagerie multiplateforme qui permet aux utilisateurs d’Android d’accéder au service iMessage d’Apple (et qui, à terme, prendrait également en charge plus d’une douzaine d’autres plateformes de messagerie), mais au lieu de relayer les communications iMessage par un serveur sur le cloud, Beeper Mini fonctionne entièrement sur votre appareil.

Sans surprise, Apple a déployé quelques jours plus tard une mise à jour qui a entraîné l’arrêt du fonctionnement de Beeper Mini. Aujourd’hui, Beeper affirme avoir déployé une mise à jour qui permet à l’application Beeper Mini de fonctionner à nouveau… pour l’instant.

On ne sait pas exactement quels changements ont été apportés par Apple ou Beeper, mais les deux entreprises prétendent protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs.

Apple affirme que le fait de permettre à des services tiers comme Beeper d’exploiter une vulnérabilité pour se connecter au service iMessage constitue une menace pour les utilisateurs et pourrait entraîner une augmentation des spams ou des attaques par hameçonnage. Beeper affirme le contraire : comme Apple ne prend pas en charge iMessage sur Android, tous les messages envoyés entre les utilisateurs d’Android et d’iMessage ne sont pas chiffrés par défaut, et une application comme Beeper corrige ce problème en garantissant que les messages sont cryptés.

Cela dit, quoi que Beeper ait fait pour que l’application fonctionne à nouveau, les utilisateurs ne peuvent plus simplement s’enregistrer avec un numéro de téléphone. Vous devrez vous connecter avec un identifiant Apple, ce dont vous n’aviez pas besoin la semaine dernière.

Elle est désormais gratuite

Beeper reconnaît également que « les choses ont été un peu chaotiques » ces derniers temps, et dans un indice que l’entreprise est consciente qu’il est possible que Beeper Mini cesse de fonctionner à tout moment, l’application est maintenant gratuite à utiliser dans un avenir prévisible.

Auparavant, il était prévu d’offrir une période d’essai gratuite de 7 jours et de facturer ensuite 2 dollars par mois aux utilisateurs. Mais pour l’instant, il semble que l’objectif soit simplement d’inciter les gens à utiliser l’application. Dans un article de blog, Beeper indique que l’application Beeper Mini a été téléchargée plus de 100 000 fois dans les 48 heures qui ont suivi son lancement, et qu’elle est rapidement devenue l’une des 20 meilleures applications du Google Play Store.