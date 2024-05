Accueil » Pixel 9 : Google révèle de nouveaux fonds d’écran Swirling Petals et une gamme élargie

Google semble prendre une direction « vive » avec les fonds d’écran de sa prochaine série Pixel 9. Des fuites ont révélé un nouveau thème « Swirling Petals », laissant entrevoir des variantes de couleurs et confirmant une gamme audacieuse de quatre appareils pour cette série phare.

Selon Android Authority, le thème « Swirling Petals » pour la série Pixel 9 représente un changement significatif par rapport aux designs inspirés des minéraux de la série Pixel 8 de l’année dernière. Les nouveaux fonds d’écran se caractérisent par une esthétique florale et translucide. Bien que les couleurs ne soient pas excessivement saturées, elles offrent un contraste marqué, respectant la tradition de Google de fournir des versions claires et sombres de chaque fond d’écran.

L’une des révélations les plus notables de la fuite est l’expansion de la série Pixel 9 pour inclure quatre appareils distincts : Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold.

Il s’agit d’un changement par rapport à la stratégie habituelle de Google de lancer deux ou trois modèles, et ce serait le plus grand lancement simultané d’appareils de la société à ce jour. Bien que le Pixel 9 Pro Fold était initialement attendu plus tôt cette année, suite au lancement de son prédécesseur en juin, l’inclusion de la puce Tensor G4 de Google suggère une sortie ultérieure en même temps que le reste de la série Pixel 9.

Variantes de couleurs possibles de la série Pixel 9

Les fonds d’écran divulgués fournissent également des indices sur les potentielles variantes de couleurs pour la série Pixel 9. Les images laissent entrevoir quatre options de couleurs pour les Pixel 9 et Pixel 9 Pro, s’alignant avec le schéma de couleurs de la série Pixel 8, bien que la quatrième couleur, « Menthe », n’ait été introduite que plus tard dans le cycle de vie du Pixel 8. Le Pixel 9 Pro Fold, quant à lui, pourrait n’être disponible qu’en deux variantes de couleurs.

Avec la série Pixel 9 attendue plus tard cette année, ces fonds d’écran divulgués offrent un aperçu de ce que Google prépare pour ses smartphones phares de nouvelle génération. Le thème « Swirling Petals », l’élargissement de la gamme de produits et les variantes de couleurs possibles suggèrent que Google vise à faire une déclaration audacieuse avec la série Pixel 9.