Restructuration chez Google : Quel avenir pour Python, Dart et Flutter ?

La récente annonce de licenciements au sein des équipes de Google chargées du développement de Python, Dart, et Flutter a soulevé des inquiétudes significatives parmi les développeurs et les entreprises qui dépendent de ces technologies. Qu’est-ce que cela signifie sur le fait de compter sur Google comme source de technologie pour vos projets ?

La première chose à dire est qu’il n’y a pas de source unique fiable pour cette nouvelle. Google a confirmé qu’il avait licencié des membres de son équipe Python et qu’elle prévoyait de déplacer le développement ailleurs, et elle a fait de même pour les équipes Dart et Flutter. La plupart des informations sur la situation proviennent de messages publiés sur les réseaux sociaux par des membres des équipes concernées.

Ces mouvements de personnel pourraient avoir des implications variées pour ceux qui comptent sur la stabilité et l’innovation continue de ces outils.

Python : Un impact minime ?

Python est un langage de programmation extrêmement populaire et largement adopté, utilisé dans divers domaines allant de l’automatisation des tâches simples à des systèmes complexes d’intelligence artificielle.

Le développement de Python ne dépend pas exclusivement de Google ; il s’agit d’un projet open source avec une vaste communauté qui contribuera probablement à maintenir et à innover dans le langage, indépendamment de l’investissement direct de Google.

Pour les personnes concernées, la situation est plus grave et il est affirmé que l’une des personnes licenciées faisait partie du comité directeur de Python et que d’autres étaient actives au sein de la communauté Python au sens large, en particulier PyType. À première vue, cela semble préjudiciable à Google et à son utilisation future de Python, mais il est peu probable que l’entreprise se préoccupe tant que cela de l’évolution de Python. Il est utilisé en interne pour créer certains produits et, bien sûr, il y a le fait que Python est important pour l’intelligence artificielle. Cependant, l’utilisation de Python par Google n’a pas besoin d’innovation. Pourquoi investir dans l’avenir alors que le présent suffit amplement ?

Dart et Flutter : Des inquiétudes plus sérieuses

Cependant, les réductions des équipes de Dart et Flutter pourraient être plus problématiques. Dart est essentiellement utilisé comme une alternative à JavaScript, tandis que Flutter est un framework de développement d’applications multiplateformes qui a gagné en popularité pour son efficacité à déployer sur mobile et desktop — il permet de créer des applications pour Android, iOS, Linux, macOS et même Windows.

Contrairement à Python, Dart et Flutter sont plus étroitement liés à Google et une réduction du support pourrait limiter directement leur développement et leur adoption future.

Risques et stratégies pour les entreprises

Pour les entreprises qui utilisent ces technologies, ces développements soulèvent des questions sur la dépendance à long terme aux outils soutenus majoritairement par un seul acteur majeur comme Google. Les entreprises pourraient avoir besoin de reconsidérer leur engagement envers Flutter et Dart, en particulier, évaluant si elles doivent diversifier leurs technologies ou chercher des assurances supplémentaires sur la viabilité à long terme de ces outils.

L’historique de Google en matière de discontinuation soudaine de projets peut également inciter à la prudence. Cela est particulièrement pertinent pour les technologies qui n’ont pas une large adoption ou un support communautaire substantiel en dehors de Google.

Alors que les technologies comme Python peuvent survivre et prospérer sans le soutien direct de Google, des outils plus nichés comme Dart et Flutter pourraient voir leur avenir compromis sans un engagement clair de la part de leur principal promoteur. Pour les développeurs et les entreprises, il devient essentiel d’évaluer non seulement la technologie elle-même, mais aussi l’écosystème de support qui l’entoure et la viabilité à long terme de ce soutien.