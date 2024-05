Opera lance des fonctionnalités d’IA innovantes : Création d’images et lecture vocale

L’entreprise norvégienne Opera a récemment annoncé une nouvelle mise à jour majeure intitulée « AI Feature Drop », enrichissant son navigateur de fonctionnalités propulsées par l’intelligence artificielle. Cette mise à jour introduit deux innovations majeures qui transforment l’expérience utilisateur : la génération d’images et la synthèse vocale.

Le navigateur Opera intègre désormais « Aria », une fonctionnalité qui, grâce au modèle Imagen2 de Google, permet de générer des images à partir de simples instructions textuelles. Pour créer une image, l’utilisateur doit activer une discussion avec Aria via la barre latérale, fournir une description détaillée de l’image souhaitée, et Aria se charge du reste.

Une option permet également de régénérer l’image si le résultat initial ne satisfait pas pleinement l’utilisateur, grâce à un bouton dédié situé en haut à droite de l’image affichée.

La deuxième nouveauté est la fonction « Synthèse vocale ». En démarrant une conversation via l’icône de la barre latérale, et en survolant la réponse, l’utilisateur peut cliquer sur l’icône du haut-parleur pour entendre Aria lire le texte à haute voix. Cette fonctionnalité est rendue possible par l’intégration de la version basique du modèle Wavenet de Google, permettant à Aria de parler de manière plus naturelle et fluide.

Ces ajouts font d’Opera un outil encore plus interactif et accessible, marquant une étape importante dans l’évolution des navigateurs orientés vers l’intégration poussée de l’IA pour améliorer et personnaliser l’expérience utilisateur en ligne.