Tout ce que vous devez savoir du lancement du Google Pixel 8

Le dernier événement de lancement du Pixel de Google vient de s’achever. Même si certains des produits dévoilés par Google ont fait l’objet de fuites bien à l’avance, l’entreprise a tout de même réussi à créer quelques surprises.

Voici toutes les plus grandes annonces de l’événement Made by Google.

Pixel 8 Pro : un prix plus élevé, un focus sur la photo

Google a officiellement annoncé le Pixel 8 Pro, et il est livré avec pas mal de mises à jour. Cela inclut un chipset Tensor G3, ainsi qu’un réseau de caméras arrière mis à jour avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom 5x, et une caméra ultra-large de 48 mégapixels. Il sera même doté d’une nouvelle fonctionnalité Zoom Enhance qui peut ajouter rétroactivement des détails à une image lorsque vous pincez pour zoomer.

Le Pixel 8 Pro est également équipé d’un capteur de température que Google affirme pouvoir utiliser pour mesurer avec précision la température des surfaces, des objets et — bientôt — peut-être même de votre corps. Si l’appareil phare conserve le même écran de 6,7 pouces que son prédécesseur, il sera doté de la technologie LTPO et d’une luminosité maximale de 2 400 nits.

Toutes ces caractéristiques font grimper le prix de départ du Pixel 8 Pro à 1 099 euros, ce qui le rend plus cher que le Pixel 7 Pro. Il est disponible en noir volcanique, porcelaine et bleu azur et peut être précommandé dès aujourd’hui. Les livraisons devraient débuter le 12 octobre.

Un Pixel 8 plus petit mais plus puissant

Le nouveau Pixel 8 bénéficie de performances accrues grâce à l’ajout du processeur G3 Tensor de Google. Avec un écran OLED de 6,2 pouces, le téléphone est légèrement plus petit que son prédécesseur. Bien que cet écran ne soit pas LTPO comme le Pixel 8 Pro, il offre tout de même un taux de rafraîchissement amélioré de 120 Hz avec une luminosité maximale de 2 000 nits.

En outre, le Pixel 8 sera doté d’une configuration à deux caméras avec une caméra principale améliorée de 50 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels. Les Pixel 8 et 8 Pro auront également accès aux nouvelles fonctionnalités d’édition alimentées par l’IA au sein de Google Photos, notamment Magic Editor et Meilleure prise.

Malgré son écran plus petit, le Pixel 8 bénéficie également d’une hausse de prix, comme le Pixel 8 Pro, ce qui porte son prix de départ à 799 euros. Le Pixel 8 sera disponible en rose, noir volcanique ou vert sauge, avec des précommandes dès aujourd’hui et une expédition prévue à partir du 12 octobre.

La Pixel Watch 2 reçoit plus de capteurs et un meilleur processeur

Bien que la Pixel Watch 2 ne soit pas si différente de la Pixel Watch originale, elle est dotée de nombreuses améliorations, comme le processeur Snapdragon W5 de Qualcomm, plus efficace, qui permet une autonomie de 24 heures, même avec l’écran toujours allumé.

De nouveaux capteurs de température de la peau et d’activité électrodermale continue permettent une nouvelle fonction de détection du stress, ainsi qu’un moyen d’enregistrer automatiquement les débuts et les fins d’entraînement pour sept activités. La Pixel Watch 2 dispose également d’un nouveau capteur de fréquence cardiaque qui prend votre fréquence cardiaque de plus de façons et à plus d’endroits.

Vous pouvez précommander la Pixel Watch 2 dès aujourd’hui, qui coûte 399 euros pour la version GPS et 449 euros pour la version LTE. Elle sera disponible en argent et Bleu Azur, Noir volcanique, Vert sauge et Porcelaine, et les livraisons devraient débuter le 12 octobre.

Nouvelles couleurs et fonctionnalités pour les Pixel Buds Pro

Les Pixel Buds Pro reçoivent deux nouvelles couleurs pour s’harmoniser avec la gamme Pixel 8 : bleu azur et porcelaine. Mais les nouvelles couleurs ne sont pas les seules mises à jour que les écouteurs reçoivent, car Google a annoncé qu’il déployait également la détection de conversation, qui mettra automatiquement votre audio en pause et activera le mode transparence lorsqu’il détectera que vous parlez.

Google tente également d’améliorer la qualité des appels vocaux grâce à l’ajout du Bluetooth Super Wideband, qui devrait permettre d’obtenir un son « plus ample et plus clair ». Les Buds Pro prendront également en charge la fonction Appel en clair de Google, qui permet de réduire les bruits de fond lors des appels. Ces deux fonctionnalités seront disponibles dans une prochaine mise à jour du micrologiciel.

Les nouveaux Pixel Buds Pro bleu azur et porcelaine coûteront 249 euros — le même prix que les autres couleurs de la gamme — et sont disponibles en précommande dès maintenant.

Voici Android 14

Android 14 est enfin arrivé, offrant une meilleure prise en charge des clés USB, une nouvelle fonction de suivi de la santé et plusieurs mises à jour de personnalisation. L’une des fonctions de personnalisation les plus intéressantes d’Android 14 est la génération de fonds d’écran AI, qui permet de créer un nouveau fond d’écran en décrivant simplement une image.

La dernière version du système d’exploitation de Google sera d’abord disponible pour les smartphones Pixel 4a 5G et plus récents, tandis que les smartphones d’autres sociétés, notamment Samsung, Nothing et OnePlus, ajouteront la prise en charge « plus tard cette année ».

7 de mises à jour logicielles pour le Pixel 8

Parallèlement au lancement des Pixel 8 et 8 Pro, Google a annoncé qu’elle offrirait 7 ans de « mises à jour de l’OS, de la sécurité et du Feature Drop » pour les deux smartphones. Cela signifie que les utilisateurs du Pixel 8 peuvent s’attendre à recevoir des mises à jour jusqu’en 2030. Google n’offrait auparavant que jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité et 3 ans de mises à jour Android sur les anciens modèles Pixel.

Google Assistant amélioré par l’IA Bard

Google lance Assistant with Bard, une version améliorée par l’IA de Google Assistant personnel qui sera disponible sur Android et iOS « dans les prochains mois ». L’outil s’intégrera aux applications Google telles que Gmail et Docs et pourra vous aider à créer une légende pour une photo, à créer des listes de courses et à trouver des informations dans votre boîte aux lettres électronique.

