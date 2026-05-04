Samsung envisagerait un changement radical pour ses ordinateurs portables. Selon plusieurs fuites, la marque travaillerait sur des Galaxy Book fonctionnant sous Android, abandonnant potentiellement Windows pour une expérience entièrement unifiée autour de One UI.

Une décision qui, si elle se confirme, pourrait redéfinir la place du PC dans l’écosystème Galaxy.

Galaxy Book : Vers un laptop 100 % Galaxy

Aujourd’hui, les Galaxy Book reposent sur Windows. Mais, Samsung préparerait une alternative basée sur Android 17 et One UI 9, déjà au cœur de ses smartphones, tablettes et montres.

L’objectif est clair : créer une continuité logicielle totale. Un même environnement, du téléphone au laptop, avec des interactions fluides, des apps partagées et une logique d’écosystème poussée à son maximum.

Android rencontre le PC : le rôle clé de Google

Ce projet s’appuierait sur une évolution majeure côté Google : une version d’Android optimisée pour les ordinateurs, parfois évoquée sous le nom d’« Aluminium OS ». Une sorte d’hybride entre Android et ChromeOS, pensé pour le multitâche avancé, les interfaces fenêtrées et les usages productifs.

Samsung connaît déjà ce terrain avec ses Chromebooks. Mais ici, l’ambition est différente : proposer une véritable alternative à Windows, portée par l’écosystème mobile.

DeX et Galaxy AI au cœur de l’expérience

Samsung miserait fortement sur une nouvelle génération de Samsung DeX, son mode bureau déjà présent sur mobile. Sur ces Galaxy Book Android, DeX deviendrait central avec une interface de bureau native, une continuité avec smartphone et tablette et surtout une gestion avancée des fenêtres. À cela s’ajouteraient les fonctionnalités de Galaxy AI, avec des outils d’assistance, de résumé ou de productivité dopés à l’intelligence artificielle.

Selon les fuites, Samsung préparerait trois catégories : entrée de gamme, milieu de gamme et flagship ultra-fin. Une stratégie classique, mais qui montre une ambition claire : ne pas tester Android sur laptop… mais l’imposer. Ces modèles pourraient arriver dès fin 2026, après les annonces attendues lors de la Google I/O 2026.

Une alternative crédible à Apple… et à Microsoft ?

Face aux MacBook Air et aux PC Windows, Samsung pourrait jouer une carte différente : celle de l’écosystème. Plutôt que de rivaliser sur la puissance brute, la marque chercherait à offrir une continuité parfaite entre tous ses appareils. Une approche déjà maîtrisée par Apple, mais encore fragmentée côté Android.

Si ce pari réussit, Samsung pourrait devenir le premier constructeur à proposer un PC véritablement pensé comme une extension du smartphone.

Le début d’une nouvelle ère pour le laptop ?

Passer d’un OS historique comme Windows à Android n’est pas anodin. C’est un changement de paradigme. Samsung ne cherche plus seulement à fabriquer des ordinateurs. L’entreprise veut redéfinir ce qu’est un laptop à l’ère du mobile et de l’IA.

Et si demain, votre ordinateur n’était qu’un grand smartphone… parfaitement intégré à votre vie numérique ?