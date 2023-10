Android 14 est enfin disponible pour les smartphones Pixel

Nous entrons dans les derniers mois de l’année 2023, ce qui signifie qu’il est temps de mettre à jour les systèmes d’exploitation de vos smartphones. Apple a déjà fait son travail avec la sortie d’iOS 17, qui fait maintenant son chemin dans les iPhone, nouveaux et anciens. Et au cas où vous auriez vécu sur une île déserte, la prochaine version d’Android, Android 14, est également attendue depuis un certain temps. Maintenant, avec la sortie du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro, la société a finalement publié la version finale, prête pour le consommateur, d’Android 14.

Android 14 a finalement été poussé hors de la version bêta et publié pour le grand public. Cela signifie que, pour les utilisateurs de Pixel au moins, vous devriez vous attendre à obtenir la nouvelle version d’Android au cours des prochaines semaines. Android 14 a également été mis en open source et téléchargé sur l’Android Open Source Project (AOSP). Les fabricants d’appareils Android ont désormais accès à la dernière version d’Android et peuvent la porter sur leurs téléphones, tablettes et autres produits. Les développeurs tiers peuvent également l’examiner et créer des ROM personnalisées basées sur Android 14.

La dernière version du système d’exploitation Android est, de manière peu conventionnelle, légère en termes de mises à jour fonctionnelles, mais il y a quelques changements soignés ciblant la sécurité et l’accessibilité. Par exemple, Android 14 améliore le système de loupe embarqué pour les personnes ayant des problèmes de vue. Il permet aux utilisateurs d’utiliser les gestes du doigt pour obtenir des niveaux de zoom avant et arrière de 100 % lorsqu’ils utilisent leur téléphone. Une nouvelle option permet également de conserver les niveaux d’agrandissement à l’écran lorsque l’utilisateur passe d’une application à l’autre.

Android 14 présente une nouvelle tuile « Paramètres rapides » qui permet aux utilisateurs d’ajuster rapidement la taille de la police avec une mise à l’échelle améliorée afin que le texte agrandi ne soit pas coupé et que la mise en page reste lisible. Pour aider les utilisateurs souffrant d’un handicap auditif, le tableau de bord de l’accessibilité dispose d’un nouvel itinéraire de configuration pour les appareils auditifs et d’un chemin rapide pour modifier la sortie audio à l’aide de raccourcis.

Du côté de la sécurité, nous avons Santé Connect, qui sert de centre unique pour toutes vos données de santé dans Android 14. Elle chiffre toutes les informations de santé enregistrées sur votre smartphone et collectées par les appareils intelligents pour des raisons de sécurité et informe également les utilisateurs lorsqu’une application partage des données, telles que des informations de localisation, avec des tiers.

Annoncé l’année dernière, Santé Connect est compatible avec les principales plateformes de santé et de fitness, telles que Whoop, Google Fit, Fitbit, Oura, Samsung Health, Withings et Peloton, entre autres. Autre avantage : lorsque vous saisissez le code PIN de l’appareil, vous n’avez plus besoin d’appuyer sur le bouton « Entrer » tant que les informations d’identification sont correctes.

Renforcer la santé, améliorer l’accessibilité, et un soupçon d’IA

L’une d’entre elles est la communication d’urgence par satellite, qui permet aux utilisateurs de se connecter directement aux satellites sans Wi-Fi ni données, mais qui nécessite que le téléphone soit équipé du matériel nécessaire. Le menu de partage d’Android, souvent critiqué, pourrait être mis à jour de manière indépendante, ce qui permettrait des mises à jour plus fréquentes et plus faciles. Android s’adapte également aux différentes tailles d’écran, cruciales pour les appareils pliables, avec des listes de contrôle de la qualité des applications et des mises en page mises à jour. Les préférences régionales permettront aux utilisateurs de définir les unités météorologiques, les formats de calendrier et les nombres en fonction de leurs préférences.

Parmi les autres nouveautés, citons la possibilité de désinstaller les bloatwares installés en arrière-plan, ce qui permet à l’utilisateur de mieux contrôler son appareil. Android 14 intègre également la prise en charge des passkeys et offre des contrôles de permission pour les photos analogues à ceux d’iOS, permettant aux utilisateurs d’accorder un accès sélectif aux photos. Pour une liste complète des fonctionnalités, vous pouvez consulter notre tour d’horizon principal sur Android 14.

Android 14 est livré prêt à l’emploi avec les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro, et comme je l’ai mentionné, il est prêt à faire son apparition vers les smartphones plus anciens bientôt aussi. En ce qui concerne les autres smartphones, cela dépend du fabricant du smartphone — nous nous attendons à ce que des sociétés comme Samsung et OnePlus publient leurs mises à jour stables dans les prochains mois, suivies par d’autres fabricants de smartphones. Certains smartphones pourraient prendre jusqu’à un an, voire plus.