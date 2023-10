Prise en main des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Lors de l’événement Made By Google hier soir, la société a dévoilé ses derniers appareils de la gamme Pixel, notamment le Pixel 8 Pro, le Pixel 8, la Pixel Watch 2, ainsi que deux nouveaux coloris (et quelques nouvelles fonctionnalités) pour les Pixel Buds Pro.

Dans l’ensemble, cela correspond à ce que nous attendions, en grande partie parce que Google a déjà partagé la plupart des spécifications de ses nouveaux smartphones il y a quelques semaines.

Tout de même, j’ai eu un peu de temps dans une zone de démonstration où j’ai pu jouer et expérimenter les nouveaux appareils et comprendre ce que l’on va retrouver de nouveau dans les smartphones. Une grande partie de ce que j’ai vu est des améliorations attendues, normales dans un cycle annuel de smartphones, mais j’ai également eu d’agréables surprises de la part de l’équipe de Google.

Bien que les tests complets de ces appareils viendront plus tard, pour l’instant, voici quelques-unes de nos premières impressions sur les nouveaux smartphones de Google. Le Pixel 8 n’a peut-être pas beaucoup changé, mais le Pixel 8 Pro présente de multiples différences cette année. Il offre également une multitude de mises à niveau que le Pixel 8 ne possède pas, ce qui creuse l’écart entre lui et les Pixel non Pro.

Pixel 8 et Pixel 8 Pro : design et sensations

Il y a deux changements majeurs de design cette année pour le Pixel 8 Pro. Le premier est l’introduction d’un écran plat. C’est la première fois qu’un Pixel Pro est équipé d’un verre plat. Cela signifie également qu’il n’y a pas d’appareil de la série Pixel 8 du tout avec un panneau incurvé.

Pour être clair, le verre de l’écran n’est pas plat sur les côtés du cadre. Il y a une courbe très, très subtile qui fait le tour de l’écran, ce qui signifie qu’il y a une petite bosse là où le verre se termine et où le cadre en aluminium commence. Malgré tout, tous ceux qui ont eu du mal à utiliser les gestes de navigation d’Android avec les courbes abruptes du Pixel 7 Pro ou du Pixel 6 Pro vont adorer ce changement.

L’autre grand changement de cette année est l’introduction d’un dos en verre mat. Fabriqué en verre Gorilla Victus 2, le verre est doux au toucher et pratiquement exempt de traces de doigts. Cela contraste fortement avec les Pixel 7 Pro et Pixel 6 Pro, qui avaient des dos en verre lisse et miroir qui étaient des aimants aux traces de doigts, et beaucoup trop glissants. Le dos mat du Pixel 8 Pro semble aussi proche que nous le serons à nouveau de l’incroyable sensation à l’arrière du Pixel 5.

En dehors de ces deux changements significatifs, les autres sont plus subtils. La barre de la caméra est un design différent qui incorpore tous les objectifs dans un conteneur « pilule » au lieu du système « pilule + cercle » du Pixel 7 Pro. Les dimensions sont presque les mêmes, bien que le Pixel 8 Pro soit légèrement plus grand que le Pixel 7 Pro de quelques fractions de millimètre.

Les couleurs proposées pour le Google Pixel 8 Pro sont légèrement différentes de celles que nous avons pour le Pixel 8. Le coloris Noir volcanique apparaît ici, mais un modèle Porcelaine (blanc cassé) est à la place du Rose du Pixel 8. De même, le Pixel 8 Pro est proposé dans une magnifique couleur Bleu Azur qui sera probablement le choix le plus populaire pour les personnes qui souhaitent que leur smartphone ait un look plus fun.

Pixel 8 Pro et Pixel 8 : spécifications

Les deux smartphones arborent ce que Google appelle des écrans « Actua » qui, selon Google, sont conçus pour refléter les couleurs réelles sur l’écran. Le Pixel Pro est en fait équipé d’un écran « Super Actua », qui est censé offrir des couleurs plus lumineuses et plus vives (que les appareils Pixel de l’année dernière). En ce qui concerne les améliorations réelles, les clients du Pixel 8 seront heureux d’apprendre que l’écran du plus petit Pixel a un taux de rafraîchissement de l’image de 120 Hz — ce qui est quelque chose qui, selon certains critiques, manquait aux précédentes itérations du petit fleuron de Google.

Comme on peut s’y attendre de la part de Google, l’entreprise ajoute des fonctionnalités de caméra vraiment intéressantes avec trois ajouts notables, tous alimentés sur l’appareil par le processeur Tensor 3. Le premier est appelé Magic Editor, qui est analogue à la Gomme magique que nous avons vu ces dernières années. Cependant, en plus d’éliminer les détails gênants en arrière-plan d’une image, Magic Editor vous permet de déplacer un sujet dans son intégralité sur l’écran, ce qui permet de recentrer un sujet dans le cadre.

La fonction Meilleur prise prend une série de photos d’un groupe et vous permet de changer les visages d’une photo à l’autre, pour composer une photo où tout le monde regarde l’appareil et sourit — en supposant que vous parveniez à faire sourire votre adolescent. Cette fonctionnalité ne fonctionne pas avec les animaux, mais Google a précisé que vous pouviez prendre plusieurs photos de personnes et de votre animal, commencer par la photo sur laquelle l’animal est le plus beau et retravailler les visages en fonction de celle-ci.

La dernière nouveauté s’appelle Gomme magique audio et c’est exactement ce que cela signifie, sans jeu de mots. Si vous enregistrez une vidéo et qu’un son en arrière-plan vous distrait ou gâche votre prise de vue, il vous suffit de le supprimer. L’intelligence artificielle embarquée placera chaque son dans sa propre piste afin qu’il puisse être mis en sourdine.

Toutes ces fonctionnalités nécessiteront bien plus de tests que ce que j’ai pu faire dans les différents espaces de démonstration, mais elles pourraient toutes changer la donne.

Pixel 8 Pro et Pixel 8 : mes premières impressions

J’utilise le Google Pixel 7 Pro comme mon smartphone du quotidien depuis son lancement en octobre 2022. En tant que tel, je suis très habitué à la sensation du smartphone dans mes mains. Je peux dire, sans aucun doute, que le Pixel 8 Pro est un smartphone mieux conçu. Le verre mat est fantastique, l’écran plat rend l’utilisation du téléphone tellement plus agréable, et la taille est immédiatement confortable et familière. Bien sûr, c’est toujours un grand smartphone et assez lourd. Mais si c’est un facteur décisif pour vous, le Pixel 8 est l’alternative idéale.

Pour moi, la mise à niveau la plus importante cette année n’est pas une spécification matérielle ou quelque chose que vous pouvez toucher. Google est entré dans l’histoire aujourd’hui en annonçant que la série Pixel 8 bénéficiera d’un énorme support logiciel de 7 ans. Cela signifie 7 versions d’Android, 84 correctifs de sécurité mensuels et 28 Pixel Feature Drops trimestriels. En d’autres termes, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro bénéficieront du support de Google jusqu’en 2030, ce qui est tout simplement dingue.

Cela place désormais Google la tête et les épaules au-dessus de tous ses concurrents directs en ce qui concerne le support logiciel. Apple n’indique pas explicitement combien de temps elle prend en charge les iPhone, mais c’est généralement 5 ou 6 ans — rarement 7. Samsung offre cinq ans de support et seulement quatre mises à jour Android. Fairphone n’est pas un concurrent important de Google, mais même sa promesse de dix ans tant vantée n’inclut que cinq mises à jour d’Android.

Ce qui m’est revenu à l’esprit en regardant la présentation Made by Google, c’est le sérieux avec lequel Google conçoit les smartphones Pixel. Une conception cohérente relie tous les smartphones à la même lignée. Google met à jour les smartphones avec des fonctionnalités qui intéressent vraiment les gens, tout en affinant subtilement l’aspect et la convivialité des appareils pour les rendre aussi confortables que possible. Et sa nouvelle politique de mise à jour sur 7 ans signifie que Google s’engage à soutenir ses smartphones sur le long terme.

Photos du Pixel 8

Photos du Pixel 8 Pro