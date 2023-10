Google Pixel 8 et 8 Pro : améliorations de la caméra, des écrans les plus lumineux, et un thermomètre !

De nombreuses personnes considèrent les smartphones Google Pixel comme les « iPhone » d’Android. Ils sont fabriqués par le fabricant d’Android, Google, et ils sont généralement les premiers à recevoir les nouvelles mises à jour d’Android. Ils disposent également, chaque année, de plus en plus de matériel propriétaire, les nouveaux smartphones Pixel étant équipés de puces Tensor conçues par Google, depuis le Pixel 6 en 2021. Aujourd’hui, les nouvelles entrées phares de la série Pixel sont là, sous la forme du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro.

Les nouveaux smartphones de Google sont là, et ils représentent ce que Google a fait de mieux à ce jour. En mode Google classique, les smartphones ont fuité à plusieurs reprises au cours des derniers mois, et ces derniers jours, nous avons même vu des vidéos de déballage avant la sortie, de sorte que Google ne se donne plus vraiment la peine d’essayer de cacher ses smartphones — nous savions déjà qu’ils allaient arriver, et nous savions même à quoi ils ressemblaient. Google a dévoilé la date à laquelle vous pourrez vous procurer ces smartphones, leur puissance et le prix qu’ils vous coûteront.

La série Pixel 8 ressemble à son prédécesseur, comme révélé précédemment. On retrouve la même barre métallique placée horizontalement pour loger les caméras et les capteurs nécessaires. La légère différence est que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ont des coins arrondis.

Le Pixel 8 Pro est livré avec le même écran LTPO OLED de 6,7 pouces que le Pixel 7 Pro et prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 1600 nits, le HDR et une couche de Gorilla Glass Victus de Corning. Le Pixel 8, quant à lui, possède un écran plus petit de 6,2 pouces (également plus petit que l’écran de 6,3 pouces du Pixel 7) et prend cette fois en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend également en charge une luminosité de 1400 nits et le HDR. Son prédécesseur était livré avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Du lourd pour la photo

En ce qui concerne les caméras, le Pixel 8 Pro a connu une évolution majeure, passant d’un capteur photo principal de 12 mégapixels à un capteur de 50 mégapixels avec un support de l’OIS. Il est accompagné d’un objectif ultra-large de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique jusqu’à 5x. Le Super ResZoom 30x est également pris en charge. Le Pixel 8 se contente d’un capteur photo principal de 50 mégapixels et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels avec autofocus. Il prend en charge le Super ResZoom 8x. Les deux smartphones sont dotés de fonctions de caméras telles que Photo Unblur, Magic Editor, Gomme magique, Gomme magique audio, Meilleure prise, et bien d’autres encore.

Sous le capot, on trouve le nouveau chipset Tensor G3 avec des améliorations au niveau du CPU et du GPU et le coprocesseur de sécurité Titan M2. Le tout est couplé à une mémoire vive pouvant aller jusqu’à 12 Go et une capacité de stockage de 512 Go. Alors que le Pixel 8 tire son énergie d’une batterie d’une capacité de 4 575 mAh, le Pixel 8 Pro dispose d’une plus grande batterie de 5 050 mAh. Vous bénéficiez d’un chargeur rapide jusqu’à 30 W ainsi que de la recharge sans fil.

La série Pixel 8 fonctionne sous Android 14 en version stock avec 7 ans de mises à jour. Les deux sont livrés avec un classement IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, Face Unlock, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, deux haut-parleurs stéréo, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, et bien plus encore.

L’un des points forts du Pixel 8 Pro est qu’il prend en charge un capteur de température. Mais celui-ci est destiné aux objets et non au corps humain.

Prix et disponibilité

Le Pixel 8 est proposé au prix de 799 euros et 1 099 euros pour le Pixel 8 Pro. Il sont dès à présent disponibles en précommande. Vous pourrez mettre la main sur ces derniers dès le 12 octobre. Le Pixel 8 Pro se décline en couleurs Bleu Azur, Noir volcanique et Porcelaine, tandis que le Pixel 8 se décline en couleurs Vert Sauge, Noir volcanique et Rose.