La refonte de Google Messages est désormais officielle, le bouton hamburger a disparu

Le bouton hamburger, l’icône du menu, l’icône du tiroir coulissant, le bouton de navigation du tiroir coulissant, le bouton à trois lignes… appelez-le comme vous voulez, il a disparu de l’application Google Messages. Cela fait partie de la refonte de l’écran d’accueil de Google pour Messages, sur laquelle seule une poignée d’utilisateurs a pu jeter un œil dès le mois de juin dernier. Aujourd’hui, c’est officiel et tout le monde peut en profiter.

Le changement d’interface utilisateur a été testé en bêta depuis quelques mois et il semble que les tests aient été satisfaisants au goût de Google, puisque le nouveau look est maintenant officiel. Jusqu’à présent, à l’ouverture de l’application Google Messages, un champ de recherche se trouvait tout en haut de l’écran.

Le nouvel écran d’accueil affiche désormais (de gauche à droite) quatre éléments. Les deux premiers ne sont pas cliquables et se trouvent à gauche de l’écran : le célèbre logo « G » dans la palette de quatre couleurs de Google et le titre « Messages ».

Sur le côté droit, une icône de loupe fait la même chose que le champ de recherche, aujourd’hui disparu. Le dernier élément est le bouton de l’avatar du profil qui ouvre le menu de l’application. C’est là que vous trouverez désormais les options Messages archivés, Spam et conversations bloquées, Tout marquer comme lu et Associer un appareil, ainsi que des options pour gérer votre compte et accéder aux paramètres généraux de l’application.

Revenons un instant sur l’icône de la loupe. Lorsque vous appuyez dessus, le bon vieux champ de recherche s’affiche sur un nouvel écran, avec huit champs de filtrage disponibles pour une recherche affinée : « Non lues, Connus, Inconnus, Suivis, Images, Vidéos, Lieux et Liens ». Autre changement, la fonction d’organisation des messages a été supprimée : les onglets en haut pour les sections Tous, Personnel et Professionnel ont disparu, mais l’option « Suppression automatique des OTP après 24 heures » reste disponible dans les paramètres.

Google Messages est très populaire, c’est le moins que l’on puisse dire. Au printemps 2020, l’application a été téléchargée un milliard de fois. À l’exception du téléphone Google Pixel, l’application n’était pas préinstallée sur de nombreux appareils Android. En 2022, Samsung l’a adoptée comme application de messagerie par défaut pour les smartphones Galaxy.

Une autre étape importante a été franchie l’autre jour : l’équipe de Google a annoncé que l’application avait été installée plus de cinq milliards de fois.