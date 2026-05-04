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Apple perd un ingénieur clé de son équipe robotique au profit de Google DeepMind

Apple perd un ingénieur clé de son équipe robotique au profit de Google DeepMind

Apple voit encore l’un de ses talents partir chez un rival. Selon Mark Gurman, Benoit Landry, senior engineering manager au sein de l’équipe robotique d’Apple, a quitté l’entreprise pour rejoindre Google DeepMind.

Un départ sensible, alors que Cupertino tente justement de construire sa prochaine grande catégorie de produits autour de l’IA domestique.

La robotique, nouveau pari post-iPhone

Apple travaillerait sur un robot de table proche d’un iPad monté sur un bras motorisé. L’appareil pourrait suivre l’utilisateur pendant les appels vidéo, servir de hub domotique et s’appuyer sur une version plus intelligente de Siri.

Bloomberg évoquait déjà une équipe de plusieurs centaines de personnes et un lancement visé autour de 2026 ou 2027.

Ce n’est pas un simple mouvement RH. La robotique exige précisément le mélange qu’Apple cherche encore à stabiliser : IA générative, perception, moteurs, capteurs, interaction vocale et design produit. Perdre des profils seniors au moment où Meta, Google et xAI investissent massivement dans l’IA physique fragilise la cadence d’exécution.

Le vrai sujet : retenir les talents IA

Apple reste une machine industrielle exceptionnelle, mais l’IA a changé les règles du recrutement. Les meilleurs chercheurs et ingénieurs veulent travailler là où les modèles avancent vite, où les produits sortent rapidement et où les moyens semblent illimités.

Pour Apple, le défi n’est donc pas seulement de créer un robot domestique élégant. C’est de convaincre ses propres équipes que le futur de l’IA peut encore s’écrire à Cupertino.