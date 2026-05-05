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OpenAI prépare un smartphone IA alimenté par une variante du Dimensity 9600 de 2 nm

Et si le futur du smartphone ne passait plus par les apps, mais par l’intelligence artificielle elle-même ? Selon plusieurs sources industrielles, OpenAI travaillerait sur un smartphone centré sur les agents IA, avec une production envisagée à l’horizon 2027.

Une initiative qui pourrait profondément redéfinir notre rapport au mobile.

Une offensive stratégique dans le hardware

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, réputé pour ses informations issues de la chaîne d’approvisionnement, OpenAI accélère son entrée dans le hardware. L’objectif est clair : ne plus dépendre uniquement des plateformes existantes (iOS, Android), mais contrôler toute la chaîne — du silicium à l’expérience utilisateur.

Ce virage rapproche OpenAI de la stratégie adoptée par Apple ou Google, où l’intégration verticale devient un levier clé pour optimiser performance et expérience.

Un smartphone pensé pour l’IA avant tout

Contrairement aux smartphones traditionnels, ce projet miserait sur une architecture entièrement orientée IA :

Double NPU (Neural Processing Unit)

RAM LPDDR6

Stockage UFS 5.0

ISP avancé pour perception visuelle en temps réel

Le processeur pourrait être conçu en partenariat avec MediaTek, basé sur une future plateforme Dimensity 9600, et gravé par TSMCà l’aide du procédé N2P de TSMC au cours du second semestre 2026. Le matériel serait fortement axé sur les tâches pilotées par l’IA, avec une architecture à double NPU conçue pour le calcul en couches.

La mémoire et le stockage pourraient également être améliorés avec de la RAM LPDDR6 et de l’UFS 5,0, afin de réduire les goulots d’étranglement lors du traitement de charges de travail IA continues. Pour l’imagerie, un processeur de signal d’image (ISP) amélioré devrait optimiser la plage dynamique étendue (HDR), permettant ainsi à l’appareil de mieux interpréter visuellement les environnements réels.

L’idée n’est plus simplement d’exécuter des apps, mais de permettre à un agent IA de comprendre le contexte utilisateur, anticiper des actions et exécuter des tâches complexes en local.

Vers la fin des apps ? Le pari des « AI agents »

Ce smartphone incarnerait une nouvelle philosophie : le passage d’une logique « app-centric » à une logique « task-centric ». Aujourd’hui, l’utilisateur ouvre une app pour effectuer une action. Demain, l’utilisateur formule une intention, et l’IA s’en charge.

Cette approche nécessite un accès constant à des données contextuelles : localisation, habitudes d’usage et activité en temps réel. Un terrain idéal pour OpenAI, qui pourrait combiner IA embarquée (rapide, privée) et IA cloud (plus puissante, plus complexe).

Une bataille industrielle déjà lancée

Le projet ne se limite pas à un prototype. Il s’inscrit dans une stratégie industrielle lourde :

Partenariats avec Qualcomm et MediaTek

Production potentielle via Luxshare

Objectif : jusqu’à 30 millions d’unités entre 2027 et 2028

Un positionnement qui place OpenAI face à des acteurs déjà installés… mais aussi face à une nouvelle catégorie émergente : les appareils « AI-native ».

Pourquoi OpenAI veut contrôler le device ?

Cette initiative répond à plusieurs enjeux clés :

Performance : réduire la latence en traitant l’IA directement sur l’appareil Vie privée : limiter les données envoyées dans le cloud Expérience : proposer une interaction fluide, sans friction

Mais surtout : créer un écosystème complet. On peut imaginer un smartphone lié à un abonnement IA, une intégration profonde avec les services OpenAI et une expérience unifiée, du hardware au modèle.

Une nouvelle bataille du smartphone… ou un changement de paradigme ? L’entrée d’OpenAI dans le hardware n’est pas anodine. Elle marque un basculement l’IA ne se contente plus d’exister dans les apps, elle devient le cœur du produit.

Si ce projet aboutit, il pourrait redéfinir l’interface utilisateur, réduire le rôle des systèmes d’exploitation traditionnels et accélérer la transition vers des devices autonomes.

Reste une inconnue majeure : les utilisateurs sont-ils prêts à abandonner les apps ?

Après le smartphone, place à l’assistant incarné

Avec ce projet, OpenAI ne cherche pas simplement à lancer un téléphone. L’entreprise tente de redéfinir ce qu’est un terminal personnel. Un appareil qui ne serait plus un outil… mais un intermédiaire intelligent.

Si Apple a transformé le smartphone en plateforme, OpenAI pourrait tenter d’en faire un agent. Et dans cette course, le vrai enjeu n’est plus la puissance ou le design — mais la capacité à comprendre, anticiper et agir.