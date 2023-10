Google Assistant bénéficie enfin d’une véritable intégration avec l’IA Bard. Baptisée « Assistant avec Bard », cette nouvelle expérience associe les capacités de raisonnement de Bard à l’aide personnalisée de Google Assistant.

Au cours des prochains mois, Assistant puisera dans l’IA Bard lorsque vous lui demanderez de composer un message texte, de créer un itinéraire de voyage, de répondre à une question compliquée ou d’effectuer d’autres tâches.

Cette fonctionnalité s’étendra aux smartphones, où Assistant pourra également résumer des pages Web, générer des légendes pour des images sur les médias sociaux et rationaliser votre travail dans Gmail ou Docs. Ces nouvelles fonctionnalités ont été présentées lors de l’événement Made by Google 2023, au cours duquel Google a également dévoilé le smartphone Pixel 8 et la nouvelle Pixel Watch 2.

Cette annonce est remarquable pour plusieurs raisons. Google est la première entreprise à regrouper un chatbot IA gratuit avec un système d’exploitation mobile — même si vous n’avez aucun intérêt pour l’IA Bard, vous pouvez y accéder à partir d’un appareil Android sans télécharger d’application. De plus, il s’agit de la mise à jour la plus importante de Google Assistant que nous ayons jamais vue.

Cependant, nous ne savons pas à quel point cette mise à jour sera utile pour le commun des mortels. Google Assistant peut désormais utiliser l’IA pour répondre à des questions compliquées, ce qui est très bien, et les fans de l’IA de Bard peuvent désormais y accéder par commande vocale (sans passer par des solutions de contournement bizarres). La nouvelle intégration de l’IA permet également à Assistant de rechercher dans votre boîte de réception des e-mails impossibles à trouver. Mais beaucoup des autres capacités démontrées par Google, comme la création de listes ou la génération de légendes pour les posts Instagram, existaient déjà dans une certaine capacité ou nécessitent très peu d’efforts en premier lieu. L’utilisation de l’IA de Bard pour résumer des pages Web semble utile, mais les résumés de l’IA restent aléatoires et les utilisateurs risquent d’éviter la fonction s’ils remarquent des erreurs majeures.

Malheureusement pour le français il faudra attendre

La mise à jour de l’IA coïncide avec une refonte plus importante de Google Assistant. Plus tôt cette année, Google a annoncé une nouvelle voix pour Assistant, ainsi qu’une compréhension améliorée du langage naturel. L’événement de lancement du Pixel 8 de Google a également été marqué par un traitement vocal de Assistant deux fois plus rapide, une détection automatique de la langue et un comportement plus précis de l’écran d’appel sur les appareils Pixel.

Toutes ces nouvelles améliorations de Assistant feront leurs débuts sur le nouveau smartphone Pixel 8. Les premiers testeurs y auront accès en premier. À terme, Google Assistant mis à jour sera généralement disponible sur tous les enceintes connectées compatibles avec Assistant, les appareils Android et les appareils iOS. Malheureusement, cette fonctionnalité devrait d’abord arriver pour la langue anglaise avant de revenir en France.