La Pixel Watch 2 est dotée de nouveaux capteurs, d’une plus grande autonomie et d’une meilleure précision

Google, lors de son événement Pixel 2023, a présenté sa deuxième génération de Pixel Watch, aux côtés de la série Pixel 8. La montre ressemble à la Pixel Watch de première génération, mais apporte un certain nombre d’améliorations.

La Pixel Watch 2 porte le même écran rond, qui semble légèrement incurvé. Elle est composée d’aluminium 100 % recyclable, ce qui la rend 10 % plus légère que sa prédécesseure. La montre est également dotée d’une couronne haptique, plus grande cette fois, et d’un bouton latéral.

L’écran AMOLED prend en charge jusqu’à 1000 nits de luminosité et l’Always on Display. Il est recouvert d’une couche de verre Corning Gorilla Glass 5. La Pixel Watch 2 est équipée d’un chipset Qualcomm 5100 à 4 cœurs et d’un coprocesseur Cortex M33. Cela devrait améliorer à la fois l’autonomie et les performances de la montre. La Pixel Watch 2 prend en charge une plus grande batterie de 306 mAh, qui est censée durer jusqu’à 24 heures avec la fonction Always on Display activée. Elle offre également un support à la charge rapide, qui permet d’obtenir une charge de 50 % en 30 minutes environ.

La smartwatch est dotée d’une mémoire vive de 2 Go et d’un espace de stockage de 32 Go.

De manière réaliste, la plus grande amélioration offerte par la Pixel Watch 2 est un nouveau capteur de fréquence cardiaque. Au lieu de mesurer votre pouls à un seul endroit, le capteur à trajets multiples utilise un réseau de LED et de photodiodes pour observer votre pouls sous différents angles. Toutes les mesures de la Pixel Watch qui exploitent votre fréquence cardiaque, y compris les minutes de sommeil et de zone active, devraient bénéficier du capteur à trajets multiples. Pour préserver la santé de la batterie, la Pixel Watch basculera intelligemment entre la fonctionnalité de fréquence cardiaque à trajet unique et celle à trajets multiples.

Des améliorations dans les capteurs

En outre, elle est équipée d’un capteur SpO2 et d’une prise en charge de l’ECG. Le capteur de température de la peau est également pris en charge. La nouveauté est la fonction Body Response introduite avec la Fitbit Sense 2, qui peut détecter le niveau de transpiration et le changement de rythme cardiaque pour savoir si vous êtes stressé. Ceci grâce au nouveau capteur d’activité électrodermale continue (cEDA), qui manquait à la Pixel Watch de première génération. L’objectif final est de vous rendre plus conscient des facteurs de stress, tels que certaines activités physiques ou la consommation d’alcool, qui peuvent être corrigés par des changements de comportement.

Vous pourrez également gérer votre stress et suivre vos pas, vos calories et votre sommeil depuis la Pixel Watch 2, tout en étant capable de surveiller plusieurs activités physiques. Il existe de nouvelles fonctionnalités d’entraînement par zone de fréquence cardiaque et d’entraînement à l’allure pour vous permettre de rester en phase avec vos objectifs.

Vous disposez également de la nouvelle application Fitbit. Elle fonctionne sous Wear OS 4,0 pour accéder à des fonctionnalités telles que les aperçus d’images et de GIF, l’obtention d’un itinéraire d’un simple toucher et des fonctionnalités d’accessibilité améliorées, entre autres. Il y a des applications Google comme Google Maps, YouTube et d’autres, ainsi que Google Assistant.

Des fonctionnalités de sécurité

Et, en plus des fonctions bien établies de Google que sont la détection des chutes et le SOS d’urgence, la Pixel Watch 2 ajoute la fonctionnalité Contrôle de sécurité. Celle-ci est très intéressante : si vous vous trouvez dans une situation potentiellement dangereuse (randonnée, marche seul la nuit, etc.), vous pouvez programmer une minuterie de partage de position. Chaque fois que le délai est écoulé, vous pouvez choisir d’envoyer votre position à vos amis ou à votre famille (ou de contacter les services d’urgence). Si vous ne sélectionnez pas une option de contrôle de sécurité, vos données de localisation seront automatiquement partagées avec les contacts d’urgence. Les informations médicales peuvent également être partagées avec les services d’urgence s’ils sont appelés.

Google vendra également un accessoire d’identification médicale pour la Pixel Watch 2. Il s’agit d’un petit objet rouge qui s’enroule autour du bracelet de la Pixel Watch 2. Lorsque quelqu’un appuie sur un bouton de l’accessoire d’identification médicale, vos informations médicales s’affichent sur l’écran de la Pixel Watch. C’est une bonne idée pour tous ceux qui ont des allergies médicamenteuses, des problèmes cardiaques ou d’autres conditions qui peuvent être pertinentes en cas d’urgence médicale. Cela dit, les premiers intervenants seront peut-être plus habitués à un bracelet ou un collier d’identification médicale à l’ancienne.

Prix et disponibilité

La Google Pixel Watch 2 est proposée au prix de 399 euros pour la variante Wi-Fi et de 449 euros pour le modèle 4G LTE. Elle est maintenant en précommande et sera à récupérer, à partir du 12 octobre.

La smartwatch est également livrée avec 6 mois d’abonnement Fitbit Premium et 1 an d’abonnement YouTube Premium. Elle est disponible en boîtier en aluminium Argent Poli/Bracelet sport Bleu Azur, Noir Mat/Bracelet sport Noir Volcanique, Champagne Doré/Bracelet sport Vert Sauge ou Argent Poli/Bracelet sport Porcelaine.