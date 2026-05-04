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GTA 6 : des employés de Rockstar dénoncent le retour du crunch avant la sortie

GTA 6 : des employés de Rockstar dénoncent le retour du crunch avant la sortie

À mesure que Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, se rapproche de sa sortie prévue le 19 novembre 2026, la pression semble monter en interne. Selon une récente évaluation Glassdoor attribuée à un analyste QA de Rockstar à Bengaluru, certaines équipes travailleraient jusqu’à 3 h du matin, avec des heures supplémentaires attendues mais non rémunérées.

Une vieille blessure pour Rockstar

Rockstar traîne depuis longtemps une réputation liée au « crunch ». La fin du développement de Red Dead Redemption 2 avait déjà provoqué une vive polémique, après des témoignages évoquant des semaines de travail extrêmes.

Depuis, le studio avait promis de mieux encadrer l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ces nouveaux témoignages suggèrent que le problème n’a pas totalement disparu.

GTA 6, un projet sous pression maximale

Le contexte rend la situation encore plus sensible. Take-Two maintient officiellement le cap sur une sortie le 19 novembre 2026, et son patron Strauss Zelnick a récemment affiché sa confiance dans ce calendrier.

Mais un jeu de cette ampleur concentre attentes commerciales, promesses marketing et exigences techniques hors norme. Quand un délai devient intouchable, le risque est que la flexibilité disparaisse côté équipes.

Le coût humain d’un blockbuster

Pour les joueurs, un nouveau report serait frustrant. Pour les développeurs, l’éviter peut signifier des journées plus longues, davantage de stress et une fatigue qui s’accumule.

C’est toute l’ambiguïté des grands jeux modernes : ils se vendent comme des événements culturels, mais se construisent souvent dans une tension industrielle considérable. GTA 6 sera peut-être le lancement le plus important de la décennie. Reste à savoir à quel prix humain il sera livré.