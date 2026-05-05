Instagram franchit une nouvelle étape dans la transparence autour des contenus générés par intelligence artificielle. La plateforme teste désormais un label « AI creator », destiné aux comptes qui utilisent régulièrement l’IA dans leurs publications.

Instagram : Un label visible directement sur le profil

Contrairement au badge « AI info », déjà appliqué à certains contenus individuels, ce nouveau label agit au niveau du compte. Une fois activé, il apparaît dans la bio du profil, sous le nom d’utilisateur dans les publications du Feed et les Reels, ainsi que dans les espaces de découverte comme Explore.

L’objectif est simple : permettre aux créateurs d’assumer clairement leur usage de l’IA, sans attendre que chaque publication soit signalée séparément.

Une activation volontaire par les créateurs

Instagram laisse pour l’instant le contrôle aux utilisateurs. Pour activer le label, il faut se rendre sur son profil, ouvrir « Modifier le profil », puis activer l’option « AI creator ».

Une fois la fonction activée, le badge s’applique automatiquement au profil et aux contenus concernés. Si une publication porte déjà le label « AI info », celui-ci reste prioritaire sur le badge de compte.

Pas d’impact sur la visibilité des contenus

Instagram précise que ce label ne modifiera pas le classement, la recommandation ou la portée des publications. Il ne s’agit donc pas d’un signal algorithmique, mais d’un outil de transparence. C’est un détail important : Meta cherche ici à normaliser l’usage de l’IA sans pénaliser les créateurs qui l’intègrent à leur processus créatif.

Une réponse à la montée des contenus synthétiques

Avec l’explosion des images, vidéos et Reels générés ou assistés par IA, Instagram doit trouver un équilibre délicat : encourager la création, tout en évitant la confusion entre contenu réel, retouché et entièrement synthétique. Ce label « AI creator » s’inscrit dans cette logique. Il ne juge pas le contenu, mais clarifie son origine.

La fonctionnalité est actuellement en phase de test et n’est donc pas disponible pour tous les comptes. Instagram prévoit toutefois d’élargir son accès progressivement dans les prochaines semaines.

À mesure que l’IA devient un outil créatif courant, la transparence ne sera plus un bonus : elle deviendra une condition de confiance.