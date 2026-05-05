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PS6 : SSD Gen5, cloud gaming et IA, les premières fuites se précisent

PS6 : SSD Gen5, cloud gaming et IA, les premières fuites se précisent

La PS6 n’est toujours pas officielle, mais les premières fuites commencent à dessiner la prochaine bataille de Sony. Selon MP1st, Sony travaillerait sur une console pensée autour de trois piliers : stockage ultra-rapide, cloud gaming renforcé et rendu graphique dopé à l’intelligence artificielle.

Une PS6 moins centrée sur le seul matériel

Sony miserait sur une infrastructure plus moderne, avec des SSD NVMe PCIe Gen5 capables d’améliorer les temps de chargement, la gestion des données et les performances du cloud gaming.

L’idée ne serait plus seulement de rendre les jeux plus beaux en local, mais de fluidifier toute l’expérience PlayStation, y compris en streaming.

Les fuites évoquent aussi un recours accru au machine learning pour l’upscaling, l’interpolation d’images et l’optimisation du rendu en temps réel. Cette trajectoire prolonge la logique déjà amorcée avec le PSSR sur PS5 Pro : laisser l’IA reconstruire une partie de l’image pour libérer de la puissance ailleurs.

Un jeu d’horreur AAA déjà en préparation

Le détail le plus intrigant concerne un mystérieux jeu d’horreur à la troisième personne, développé sous Unreal Engine 5. Le projet serait pensé pour la nouvelle génération, avec une ambition AAA et probablement une forte dimension immersive.

Pour Sony, ce type de jeu pourrait servir de vitrine technologique, comme l’ont été certains exclusifs au lancement des générations précédentes.

Une transition encore très cross-gen

Sony travaillerait aussi sur des assets compatibles PS5 et PS6, ce qui suggère une transition progressive plutôt qu’une rupture nette. La prochaine PlayStation pourrait donc prolonger l’écosystème actuel, tout en préparant un futur plus connecté, plus assisté par l’IA et moins dépendant du seul disque installé dans la console.

La PS6 se dessine moins comme une simple machine plus puissante que comme une plateforme hybride : locale, cloud, sociale et intelligente. La vraie question sera de savoir si Sony parvient à transformer cette complexité technique en une expérience simple, immédiate et spectaculaire.