Prise en main de la Google Pixel Watch 2

La Pixel Watch originale de Google a été accueillie par des critiques mitigées. Elle était (et est toujours) magnifique et promettait des intégrations fluides avec l’écosystème Pixel en pleine croissance, mais l’autonomie modeste de la batterie et un processeur dépassé ont donné à la Pixel Watch l’impression d’être un wearable dépassé par les événements.

Aujourd’hui, Google est de retour pour une deuxième tentative. Il a eu une année de plus pour affiner son matériel et son logiciel, ce qui a donné naissance à une smartwatch dont les performances sont plus proches de son apparence.

J’ai testé la Pixel Watch 2 pendant l’événement Made By Google, et voici ce que j’ai pensé.

Pixel Watch 2: un design bien pensé

À première vue, la Pixel Watch 2 ne semble pas différente de sa prédécesseure. Honnêtement, c’est un exemple parfait de Google qui n’a pas essayé de réparer ce qui n’était pas cassé puisque la Pixel Watch originale a marqué de nombreux points de style avec son design de galet poli. Elle reste l’une des plus belles smartwatches du marché. L’utilisation de la Pixel Watch 2 est une expérience immédiatement familière. Vous naviguez toujours via une combinaison de la couronne rotative et du bouton singulier, mais la couronne de cette génération est juste un peu meilleure.

Je veux dire par là que la couronne rotative est légèrement plus large, ce qui lui donne un peu plus de surface pour tourner et pivoter pendant la navigation. On a également l’impression que Google a renforcé l’haptique sur sa Pixel Watch 2, chaque rotation de la couronne produisant une série de clics rassurants. La réponse haptique aux tapotements et à la frappe est également satisfaisante et mérite certainement davantage le nom de Pixel.

En dehors de la couronne mise à jour, la Pixel Watch 2 s’inspire directement de sa prédécesseure à bien des égards. J’ai comparé les deux pour voir à quel point la Pixel Watch et la Pixel Watch 2 sont analogues. Elle utilise toujours un boîtier de 41 mm — aucun modèle plus grand n’est disponible — bien qu’elle soit désormais fabriquée en aluminium recyclé plutôt qu’en acier inoxydable pour une légère perte de poids d’environ 5 grammes. L’écran de Google est toujours en verre Gorilla Glass 5. Il n’offre donc pas une durabilité accrue dans ce sens, mais la Pixel Watch 2 peut désormais se vanter d’être conforme à la norme IP68. La montre originale était déjà un solide compagnon de baignade grâce à sa certification 5ATM, mais elle est désormais plus performante pour une journée à la plage.

La principale amélioration externe de la Pixel Watch 2 intervient lorsque vous retournez la montre. Google a retravaillé son capteur de fréquence cardiaque, en augmentant le nombre de LED et de photodiodes utilisées pour garantir une lecture plus précise, que vous enregistriez une course ou que vous rattrapiez votre sommeil. Le capteur de fréquence cardiaque est également entouré de quatre petites broches auxquelles le câble de chargement peut se connecter au lieu de reposer sur un simple socle de chargement sans fil comme sur le modèle original.

La meilleure partie de la décision de Google de réutiliser le design original de la Pixel Watch est peut-être le fait que tous les bracelets existants fonctionneront toujours avec le nouveau modèle. Le processus d’échange desdits bracelets est inchangé, il faut donc s’y habituer un peu, mais la cohérence est essentielle par rapport à l’habitude d’Apple de changer de taille de connecteur tous les deux ans.

Pixel Watch 2: des composants internes améliorés

Maintenant que j’ai abordé ce qui n’a pas changé, intéressons-nous à l’endroit où Google a effectué la plupart de ses mises à niveau : sous le capot. L’un de mes principaux reproches à l’encontre de la Pixel Watch originale était qu’elle était lancée avec un chipset qui avait — à l’époque — déjà quatre ans. Cela laissait présager une smartwatch qui aurait probablement dû être lancée plus tôt. La Pixel Watch 2 ne tombe pas dans le même piège. Elle s’appuie désormais sur le Snapdragon W5 de Qualcomm, le chipset le plus récent du fabricant au moment du lancement, et est toujours disponible en configuration Wi-Fi ou LTE.

Le processeur mis à jour de Qualcomm utilise un processus de 4 nm réduit qui est beaucoup plus efficace que la précédente option Exynos 9110 de 10 nm. Cette mise à niveau devrait avoir un effet de cascade sur le reste de l’expérience de la Pixel Watch 2, lui permettant de pousser la batterie plus loin et d’être plus efficace, mais je dois attendre d’avoir passé plus de temps avec la montre pour en être sûr.

Google a également augmenté la batterie de la Pixel Watch 2 de quelques milliampères-heures, passant de 294 à 306 mAh. C’est un gain modeste, mais il s’accompagne d’une légère amélioration de la vitesse de chargement. Une fois que vous combinez la série d’améliorations de la batterie et du chipset, il devient un peu plus facile de comprendre la revendication de Google d’une autonomie d’une journée entière, même avec l’écran toujours allumé. Auparavant, vous ne pouviez utiliser la Pixel Watch toute la journée que si cette fonction pratique était désactivée.

Ces mises à jour internes s’accompagnent d’une série de nouvelles fonctionnalités Fitbit Santé, dont beaucoup devront attendre pour être réellement testées. La Pixel Watch 2 peut fournir des notifications de fréquence cardiaque irrégulière et détecter la température de votre peau — aucune de ces fonctions n’était disponible sur l’original.

Un autre élément du capteur amélioré de la Pixel Watch 2 est l’ajout de la surveillance continue de l’activité électrodermale ou cEDA. Essentiellement, cela permet à la montre de surveiller votre niveau de stress et de vous rappeler occasionnellement de respirer profondément ou de méditer pour faire baisser votre stress grâce à des exercices de respiration guidés. Je dois attendre pour tester cette fonctionnalité.

Comme précédemment, la Pixel Watch 2 est compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 9.0 ou une version plus récente, mais ne prend pas en charge les appareils iOS.

Pixel Watch 2: mes premières impressions

Il n’est pas facile de se lancer dans les premières impressions d’une smartwatch, et encore moins d’une smartwatch alimentée par Fitbit et axée sur la santé comme la Pixel Watch 2. Comme je l’ai mentionné plus haut, la plupart des meilleures fonctionnalités de la montre — et celles qui ont posé problème sur la Pixel Watch originale — mettront un certain temps avant d’être opérationnelles. Des mesures clés comme le suivi du sommeil et les notifications de rythme cardiaque irrégulier ne se font pas du jour au lendemain — enfin, le suivi du sommeil oui, je suppose.

Il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir porter un jugement définitif sur la Google Pixel Watch 2. Je surveillerais de près des caractéristiques telles que l’autonomie de la batterie et toute amélioration des performances due au nouveau processeur Qualcomm. En attendant, il est bon de voir que Google s’en tient au prix de départ initial de 399 euros pour le modèle Wi-Fi et de 449 euros pour la version LTE, ce qui signifie, espérons-le, que la Pixel Watch a tiré les bonnes leçons pour sa deuxième génération.