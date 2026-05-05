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Samsung dévoile un écran OLED capable de mesurer la santé depuis un smartphone

Samsung dévoile un écran OLED capable de mesurer la santé depuis un smartphone

Samsung continue de faire de l’écran bien plus qu’une simple surface d’affichage. Après le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra, capable de limiter les regards indiscrets, le groupe dévoile une nouvelle génération d’OLED capable de mesurer des données biométriques directement depuis la dalle.

Un écran OLED qui lit vos signes vitaux

Présenté lors du Display Week 2026 à Los Angeles, ce nouveau Sensor OLED Display prend la forme d’une dalle de 6,8 pouces intégrant des capteurs de santé directement dans l’écran.

Le principe est simple pour l’utilisateur : poser le doigt sur la dalle. L’écran émet alors de la lumière, analyse celle qui est réfléchie par le doigt, puis en déduit des informations comme la fréquence cardiaque ou la pression artérielle.

Des photodiodes intégrées dans la dalle

Techniquement, Samsung combine des pixels OLED classiques avec des photodiodes organiques intégrées dans une même couche. Ces photodiodes captent les variations de lumière liées au flux sanguin.

La difficulté est majeure : l’écran doit rester net, lumineux et dense, tout en laissant de la place aux capteurs. Samsung annonce ici une densité de 500 ppp, soit une progression de 33 % par rapport à sa démonstration de l’an dernier.

Autrement dit, cette technologie n’est plus seulement une preuve de concept : elle commence à atteindre le niveau visuel attendu sur un smartphone premium.

Une alternative discrète aux montres connectées

L’intérêt est évident. Tous les utilisateurs ne veulent pas porter une smartwatch ou une bague connectée. En intégrant certains relevés de santé au smartphone lui-même, Samsung pourrait proposer une surveillance ponctuelle, plus accessible et moins intrusive.

Ce n’est pas encore un remplacement complet des wearables, mais c’est une extension logique du smartphone comme hub personnel de santé.

Flex Magic Pixel : la confidentialité au cœur de l’expérience

Samsung ajoute aussi une couche de protection avec Flex Magic Pixel. Contrairement à un filtre de confidentialité classique qui assombrit tout l’écran vu de côté, cette technologie peut masquer uniquement les informations sensibles — par exemple les données de santé — tout en laissant le reste de l’interface visible.

C’est une évolution subtile, mais importante : la confidentialité devient dynamique, contextuelle, presque invisible.

Samsung n’a pas encore confirmé d’intégration dans un produit commercial. Mais avec une dalle 6,8 pouces, une densité de 500 ppp et des fonctions déjà proches d’un usage réel, cette innovation semble moins lointaine qu’il n’y paraît.

Après avoir rendu les écrans plus lumineux, plus fluides et plus privés, Samsung veut désormais les rendre sensibles. Et c’est peut-être là que commence la prochaine grande évolution du smartphone.