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iOS 27 : Apple Cartes pourrait créer vos cartes et billets numériques

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iOS 27 : Apple Cartes pourrait créer vos cartes et billets numériques
iOS 27 : Apple Cartes pourrait créer vos cartes et billets numériques

Apple semble prêt à combler un manque étonnant de son écosystème : la gestion universelle des cartes et billets. Avec iOS 27, la firme travaillerait sur une fonctionnalité baptisée « Créer un pass » dans Apple Cartes, pensée pour transformer n’importe quel QR code ou carte physique en pass numérique intégré à l’iPhone.

Une réponse directe à un usage quotidien encore frustrant

Selon les révélations de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple prépare une évolution majeure de son application Apple Cartes (Wallet).

L’idée est simple, mais attendue depuis longtemps : permettre aux utilisateurs de créer eux-mêmes leurs passes numériques, sans dépendre des intégrations officielles des entreprises.

Cartes de fidélité oubliées au fond d’un portefeuille, tickets imprimés à la va-vite ou QR codes envoyés par email… autant de situations que cette nouveauté cherche à rationaliser.

Apple Cartes : Une création de pass simplifiée, directement depuis l’iPhone

Dans les faits, la fonctionnalité serait accessible depuis deux points clés de l’interface :

  • Le bouton « + » dans Cartes
  • L’écran d’ajout de cartes bancaires

Une fois activée, l’option « Créer un pass » proposerait plusieurs scénarios :

  1. Scanner un QR code pour générer automatiquement un pass
  2. Créer un pass manuellement à partir de zéro

L’objectif est clair : capturer tous ces usages « non officiels » que Apple Cartes ne gère pas encore, notamment dans les petites structures ou services sans intégration Apple.

Personnalisation et templates : Apple soigne l’expérience

Apple ne se contente pas d’un simple scan. La firme introduirait également des outils de personnalisation : modification des couleurs, ajout d’images et ajustement des champs texte.

Trois modèles seraient actuellement testés :

  • Standard (orange) : usage générique
  • Membre (bleu) : abonnements, salles de sport
  • Événement (violet) : concerts, cinéma, événements

Une approche qui montre qu’Apple cherche à garder le contrôle sur l’esthétique tout en ouvrant davantage la plateforme.

Une mise à niveau stratégique face à Google

Soyons clairs : Google et son Google Wallet proposent déjà ce type de fonctionnalité depuis plusieurs années. Des applications tierces sur iOS permettent également de contourner cette limitation.

Avec « Créer un Pass », Apple ne révolutionne pas l’usage — elle le normalise dans son propre écosystème. Mais, l’enjeu est ailleurs : renforcer Apple Cartes comme hub universel du quotidien, éviter la fragmentation entre apps et services et garder les utilisateurs dans l’environnement Apple.

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : transformer le smartphone en portefeuille total. Paiements, identités numériques, clés de voiture, billets… et désormais, potentiellement, n’importe quel pass.

Apple semble vouloir franchir une étape supplémentaire : ne plus dépendre des partenaires pour enrichir Apple Cartes, mais donner aux utilisateurs les outils pour le faire eux-mêmes. Une évolution logique — presque évidente — mais qui pourrait, enfin, faire disparaître ces cartes papier qui résistent encore à la numérisation.

Tags : AppleApple CartesApple WalletiOS 27
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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