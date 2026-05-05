Apple semble prêt à combler un manque étonnant de son écosystème : la gestion universelle des cartes et billets. Avec iOS 27, la firme travaillerait sur une fonctionnalité baptisée « Créer un pass » dans Apple Cartes, pensée pour transformer n’importe quel QR code ou carte physique en pass numérique intégré à l’iPhone.

Une réponse directe à un usage quotidien encore frustrant

Selon les révélations de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple prépare une évolution majeure de son application Apple Cartes (Wallet).

L’idée est simple, mais attendue depuis longtemps : permettre aux utilisateurs de créer eux-mêmes leurs passes numériques, sans dépendre des intégrations officielles des entreprises.

Cartes de fidélité oubliées au fond d’un portefeuille, tickets imprimés à la va-vite ou QR codes envoyés par email… autant de situations que cette nouveauté cherche à rationaliser.

Apple Cartes : Une création de pass simplifiée, directement depuis l’iPhone

Dans les faits, la fonctionnalité serait accessible depuis deux points clés de l’interface :

Le bouton « + » dans Cartes

L’écran d’ajout de cartes bancaires

Une fois activée, l’option « Créer un pass » proposerait plusieurs scénarios :

Scanner un QR code pour générer automatiquement un pass Créer un pass manuellement à partir de zéro

L’objectif est clair : capturer tous ces usages « non officiels » que Apple Cartes ne gère pas encore, notamment dans les petites structures ou services sans intégration Apple.

Personnalisation et templates : Apple soigne l’expérience

Apple ne se contente pas d’un simple scan. La firme introduirait également des outils de personnalisation : modification des couleurs, ajout d’images et ajustement des champs texte.

Trois modèles seraient actuellement testés :

Standard (orange) : usage générique

Membre (bleu) : abonnements, salles de sport

Événement (violet) : concerts, cinéma, événements

Une approche qui montre qu’Apple cherche à garder le contrôle sur l’esthétique tout en ouvrant davantage la plateforme.

Une mise à niveau stratégique face à Google

Soyons clairs : Google et son Google Wallet proposent déjà ce type de fonctionnalité depuis plusieurs années. Des applications tierces sur iOS permettent également de contourner cette limitation.

Avec « Créer un Pass », Apple ne révolutionne pas l’usage — elle le normalise dans son propre écosystème. Mais, l’enjeu est ailleurs : renforcer Apple Cartes comme hub universel du quotidien, éviter la fragmentation entre apps et services et garder les utilisateurs dans l’environnement Apple.

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : transformer le smartphone en portefeuille total. Paiements, identités numériques, clés de voiture, billets… et désormais, potentiellement, n’importe quel pass.

Apple semble vouloir franchir une étape supplémentaire : ne plus dépendre des partenaires pour enrichir Apple Cartes, mais donner aux utilisateurs les outils pour le faire eux-mêmes. Une évolution logique — presque évidente — mais qui pourrait, enfin, faire disparaître ces cartes papier qui résistent encore à la numérisation.