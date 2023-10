Les Pixel Buds Pro sont lancés dans deux nouvelles couleurs, et s’enrichissent de nouvelles fonctionnalités

Aujourd’hui, Google a tenu son événement matériel Pixel, et a révélé un tas de nouvelles technologies comme la série Pixel 8. Pour compléter les nouveaux Pixel 8 et 8 Pro, Google sort des couleurs supplémentaires de ses écouteurs antibruit Pixel Buds Pro. Plus important encore, Google a annoncé une poignée de nouvelles fonctionnalités logicielles qui seront déployées sur ses écouteurs phares au cours des prochaines semaines.

Google a annoncé que ses écouteurs haut de gamme allaient recevoir deux nouvelles couleurs : Bleu azur et Porcelaine. Comme leurs noms l’indiquent, Bay Blue est une nuance de bleu tandis que Porcelaine est plutôt une couleur blanche tirant sur le beige. Ces deux couleurs ont été ajoutées pour correspondre aux couleurs du Pixel 8 Pro.

Il n’y aura pas que de nouvelles couleurs pour les écouteurs, Google les a améliorés avec une variété de fonctionnalités.

En tête de liste, on trouve la détection de conversation, la détection de conversation est une autre fonction qui sera intégrée aux écouteurs. Comme les écouteurs de Sony, Apple et d’autres marques, les Pixel Buds Pro peuvent désormais détecter le moment où vous commencez à parler, auquel cas ils passent automatiquement en mode transparent et mettent en pause le son que vous écoutez. Une fois que vous avez cessé de parler, la musique reprend et l’annulation du bruit se réactive. La détection des conversations est un paramètre facultatif. Si vous avez l’habitude de discuter avec vous-même ou de chanter en même temps que votre musique, vous pouvez complètement l’éviter.

En outre, la qualité des appels vocaux pourrait également s’améliorer considérablement grâce à deux nouvelles fonctionnalités.

Des appels d’une réelle clarté

L’une d’entre elles consistera à passer des appels d’une réelle clarté. Cette fonctionnalité permet d’éliminer les bruits de fond autour de vous lorsque vous êtes en communication. De plus, les Pixel Buds Pro prennent désormais en charge le Bluetooth Super Wideband, qui, selon Google, « double la bande passante pour les voix, ce qui vous permet d’avoir un son plus ample et plus clair ». Google précise toutefois que le Bluetooth Super Wideband est exclusif aux smartphones Pixel 8 et plus récents.

En outre, Google a ajouté un mode de jeu qui réduira la latence. Et, il y a une fonction de bien-être auditif, qui vous dira à quel niveau sonore vous avez écouté de l’audio au fil du temps.

Enfin, Google apporte l’application Pixel Buds Pro aux Chromebooks. Vous pourrez désormais contrôler les paramètres, installer les mises à jour du micrologiciel et plus encore lorsque vous serez connecté à votre Chromebook.

Les nouvelles couleurs et fonctionnalités se déploient aujourd’hui. Vous pourrez vous procurer une paire de Pixel Buds Pro au prix de 229 euros sur le site de Google.