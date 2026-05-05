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Galaxy Z Flip 8 : Samsung miserait sur une charnière améliorée et un design plus fin

Galaxy Z Flip 8 : Samsung miserait sur une charnière améliorée et un design plus fin

Samsung préparerait un Galaxy Z Flip 8 plus affiné que révolutionnaire. Les dernières fuites évoquent une charnière repensée, un pli d’écran moins visible et un châssis légèrement plus fin, sans bouleversement majeur côté fiche technique.

Galaxy Z Flip 8 : Une charnière au cœur des améliorations

Selon les informations relayées depuis Naver, Samsung travaillerait sur un nouveau mécanisme de charnière destiné à réduire la pliure de l’écran interne. Le smartphone pourrait ainsi paraître presque plat une fois ouvert, un détail crucial sur un format clapet où la sensation au toucher compte autant que l’esthétique.

Le Galaxy Z Flip 8 serait aussi environ 0,5 mm plus fin une fois fermé et légèrement plus léger, autour de 180 grammes contre 188 grammes pour le Galaxy Z Flip 7. Une évolution modeste sur le papier, mais importante pour un appareil pensé pour la poche et l’usage quotidien.

Une fiche technique très familière

Samsung conserverait une batterie de 4300 mAh avec charge filaire 25 W, ainsi qu’un duo photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. La caméra interne resterait autour de 10 mégapixels.

Le changement le plus stratégique viendrait du processeur, avec l’arrivée attendue du Exynos 2600 gravé en 2 nm.

Le pliable entre dans l’âge des détails

Avec ce Galaxy Z Flip 8, Samsung semble privilégier l’ergonomie à la démonstration. Le marché des pliables n’a plus seulement besoin d’effets « waouh » : il doit convaincre sur la durabilité, le confort, le poids et la discrétion de la pliure.

Le lancement est attendu lors d’un Galaxy Unpacked pressenti le 22 juillet 2026 à Londres, aux côtés d’autres modèles pliables. Le prix pourrait légèrement augmenter, selon les fuites, en raison de la hausse des coûts de composants.