Voici les plus grandes annonces d’Apple lors de l’événement iPhone 15

Contrairement à la plupart des conférences d’Apple auxquelles nous avons assisté ces deux dernières années, l’événement d’Apple du 12 septembre 2023, intitulé « Wonderlust », n’était pas rempli de lancements de produits. Il a été l’occasion d’annoncer la dernière génération de modèles d’Apple Watch et la série iPhone 15, chacune apportant un certain nombre d’améliorations.

Et bien qu’il y ait une foule de changements dont vous voudrez peut-être prendre connaissance, il y a eu quelques annonces marquantes faites par Apple sur scène. Voici cinq des plus grands détails de l’événement.

Le système de caméra de l’iPhone 15 Pro Max est doté d’un zoom optique 5x

Les mises à niveau de la caméra ont toujours été au cœur de l’événement annuel de l’iPhone, et avec la série iPhone 15 Pro, l’histoire n’est pas différente. Toutefois, cette année, la mise à niveau la plus importante concerne exclusivement le plus grand des deux modèles.

Pour 2023, Apple améliore le téléobjectif de son smartphone professionnel pour offrir un zoom optique 5x à une longueur focale de 120 mm, tout en vantant les mérites d’un nouveau système de stabilisation optique de l’image qu’elle qualifie de système le plus avancé à ce jour.

La technologie de décalage de capteur d’Apple n’est pas une plaisanterie lorsqu’il s’agit de préserver les vidéos et les images du flou, et je suis impatient de voir l’impact de ce nouveau système.

Les blocs de caméra de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max intègrent également quelques fonctionnalités supplémentaires par le biais du logiciel. La plus notable est la possibilité de passer rapidement d’une focale standard à l’autre (24 mm, 28 mm et 35 mm), très prisée des photographes. Il est également possible de capturer des données de portrait pour une image sans activer le mode portrait.

Dans l’ensemble, il y a beaucoup à découvrir sur l’iPhone 15 Pro, et nous sommes impatients de mettre la main sur un appareil.

Les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max présentent encore plus d’améliorations, notamment un port USB-C et un nouveau bouton d’action personnalisable qui remplace le bouton de mise en sourdine. Les bords de l’écran sont également plus fins et le design plus léger grâce à une structure en titane. Apple ajoute un processeur A17 Pro plus performant à l’appareil, ainsi qu’une recharge USB-C plus rapide par rapport à l’iPhone 15 de base.

L’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces est proposé à partir de 1 229 euros, tandis que l’iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces est proposé à partir de 1 479 euros. Les nouveaux smartphones seront disponibles en précommande à partir du 15 septembre et seront expédiés à partir du 22 septembre.

> En savoir plus sur l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

> En savoir plus sur la caméra de l’iPhone 15 Pro : à venir

iPhone 15 : au revoir Lightning, bonjour USB-C

Aujourd’hui, comme toutes les rumeurs le laissaient entendre et conformément à son choix de suivre la directive de l’UE — ce qu’elle ne vous dira pas — Apple a finalement fait passer l’iPhone à l’USB-C. Les détails concernant ce changement correspondent assez bien à ce que nous savions déjà qu’il se produirait !

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus disposent d’un port USB-C avec des vitesses de transfert USB 2.0, tandis que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, plus chers, ont un port USB-C qui prend en charge l’USB 3 (jusqu’à des vitesses de transfert de 10 Gb/s).

Nous n’avons pas eu l’occasion de voir des câbles de couleur assortie — ce qui aurait été cool — mais le passage à cette norme universelle (USB-C) et le fait qu’Apple ouvre le port pour recharger d’autres appareils de son écosystème est un changement bienvenu.

Le nouvel iPhone 15 est également équipé de la puce A16 qu’Apple a intégrée au modèle 14 Pro. Alors que l’iPhone 15 aura une taille de 6,1 pouces, l’iPhone 15 Plus sera doté d’un écran de 6,7 pouces. Les deux modèles sont dotés d’un capteur photo principal de 48 mégapixels, d’une « autonomie d’une journée » et d’une puce à bande ultra-large de seconde génération.

L’iPhone 15 est proposé à partir de 969 euros et l’iPhone 15 Plus à partir de 1 119 euros. Vous pouvez précommander les appareils à partir du 15 septembre et ils seront expédiés à partir du 22 septembre.

> En savoir plus sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus

> En savoir plus sur les AirPods Pro en USB-C : à venir

Apple fait passer le ray-tracing sur l’iPhone à la vitesse supérieure

Les prouesses en matière de traitement sur les appareils mobiles sont le point fort d’Apple depuis de nombreuses années, mais avec le Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm a réduit l’écart de manière significative. Toutefois, avec l’iPhone 15 Pro, Apple est prêt à remettre la couronne sur son matériel en améliorant la conception de ses puces.

L’Apple A17 Pro – la première puce à 3 nanomètres de l’industrie — intégrée à l’iPhone 15 Pro est dotée d’un nouveau processeur 10 % plus rapide et d’un GPU 20 % plus rapide. Le moteur neuronal a également été amélioré, ce qui le rend 2x plus rapide et plus apte à traiter les requêtes de l’appareil.

Après avoir parlé de son processeur, Apple a présenté les quatre titres suivants : Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding et Assassin’s Creed Mirage, et a présenté comment le nouveau processeur est capable d’utiliser son matériel pour afficher la lumière dans des scénarios difficiles. Cela montre que les jeux mobiles passent à la vitesse supérieure et que l’iPhone sera la plateforme idéale pour les développeurs et les joueurs.

> En savoir plus sur le Apple A17 Pro : à venir

L’Apple Watch est neutre en carbone

L’Apple Watch est l’un de ces outils qui est progressivement devenu un élément important du portefeuille d’appareils d’Apple. Son impact sur le bien-être des utilisateurs, quel que soit leur âge, est considérable, tout comme la tentative d’Apple de rendre le wearable neutre en carbone.

Apple s’est fixé pour objectif de rendre toutes ses activités dans le monde neutres en carbone d’ici à 2030. Si l’adoption de sources d’énergie propres pour ses bureaux a constitué une étape clé dans cette démarche, l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement sur ses chaînes de production en est une autre qui aura un impact.

À cette fin, Apple a annoncé avec fierté que tous les modèles de l’Apple Watch — Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 ou Apple Watch SE — sont neutres en carbone lorsqu’ils sont utilisés dans certaines combinaisons, c’est-à-dire que leur impact sur l’environnement est nul.

> En savoir plus sur la Apple Watch Series 9

> En savoir plus sur la Apple Watch Ultra 2 : à venir

Le Apple Vision Pro est en bonne voie pour un lancement début 2024

La dernière annonce importante faite par Apple lors de l’événement a été la publication d’une bribe d’information, indiquant que le développement du casque Vision Pro était en bonne voie pour sa sortie prévue au début de 2024. Cette annonce a été intégrée dans une courte séquence consacrée au matériel Mac déjà annoncé lors de la WWDC 2023.

Il s’agit en fait d’une manière subtile de nous faire savoir qu’Apple ne se limite pas à l’iPhone et à l’Apple Watch.

Dates de sortie d’iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma

Au cours de son événement, Apple a révélé quand elle publiera sa prochaine série de mises à jour pour iOS, watchOS, iPadOS et macOS. Apple prévoit de lancer iOS 17, watchOS 10 et iPadOS 17 le 18 septembre, mais laisse macOS Sonoma pour le 26 septembre.

> En savoir plus sur la sortie d’iOS 17 et iPadOS 17 : à venir

> En savoir plus sur la sortie de macOS Sonoma : à venir

Une nouvelle fonction d’assistance routière par satellite

Apple étend sa fonction SOS d’urgence par satellite à l’assistance routière, en partenariat avec AAA. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent envoyer un SMS à l’assistance routière pour obtenir de l’aide en cas de pneu crevé, de véhicule bloqué, etc. Apple indique que ce service est disponible gratuitement pendant les deux premières années avec l’iPhone 15.