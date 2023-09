Les AirPods Pro d’Apple passent à l’USB-C grâce à un nouveau boîtier de charge

Il semble que la charge USB-C soit la vedette de l’événement « Wonderlust » d’Apple. Tout comme le nouvel iPhone 15, les AirPods Pro abandonnent le connecteur Lightning d’Apple pour un port USB-C standard.

À l’avenir, les AirPods Pro de seconde génération comprendront un étui de chargement USB-C.

Si l’adoption de l’USB-C peut frustrer certains clients d’Apple, elle devrait se traduire par une plus grande commodité et un meilleur rapport qualité-prix, puisque le nouvel iPhone et les AirPods Pro utilisent désormais le même chargeur que les modèles de MacBook et d’iPad les plus récents. D’autres améliorations matérielles ne sont pas incluses dans cette mise à jour USB-C, mais les AirPods Pro bénéficieront d’une poignée de nouvelles fonctionnalités lors d’une prochaine mise à jour logicielle.

Apple passe à l’USB-C pour se conformer à la réglementation européenne en vigueur. À la fin de l’année dernière, l’UE a exigé que les petits appareils électroniques (tels que les smartphones et les écouteurs) utilisent la norme de charge USB-C afin de réduire les déchets électroniques inutiles et les dépenses des consommateurs. Ce mandat entrera en vigueur à la fin de l’année 2024. On peut supposer que l’absence de nouveau matériel dans cette version des AirPods Pro est due au calendrier serré de mise en conformité avec l’UE.

Les AirPods et AirPods Max bénéficieront certainement de mises à niveau USB-C analogues l’année prochaine.

Une mise à jour logicielle importante

Cela dit, Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les AirPods Pro. Une mise à jour logicielle prévue dans le courant de l’année ajoutera la fonction Sensibilisation à la conversation, qui met automatiquement en sourdine la lecture multimédia lorsque des personnes commencent à parler autour de vous (ce qui pourrait réduire la nécessité d’utiliser le mode Transparence).

En outre, les AirPods Pro seront dotés d’une commande de mise en sourdine du microphone, de sorte que vous n’aurez plus besoin d’attraper votre smartphone ou votre ordinateur portable pour vous calmer. Apple promet une meilleure fonctionnalité de commutation multipoint, ce qui signifie que les AirPods Pro devraient détecter plus précisément le passage d’un appareil connecté à un autre. Le Bluetooth multipoint est toujours un peu délicat, mais la nouvelle solution d’Apple s’appuie sur la connectivité iCloud, et devrait donc être très fiable (bien sûr, cela signifie que seuls les appareils connectés à iCloud bénéficieront de la fonctionnalité multipoint améliorée).

Apple a dévoilé l’étui de charge USB-C AirPods Pro lors de son événement « Wonderlust » du 12 septembre 2023. Elle a également dévoilé les gammes iPhone 15 et 15 Pro, ainsi que l’Apple Watch Series 9 et une Apple Watch Ultra 2 améliorée. Le prix des AirPods Pro reste inchangé à 279 euros. Apple n’a pas précisé si l’étui de charge USB-C serait vendu séparément.