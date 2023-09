Les nouveaux câbles USB-C d’Apple pour l’iPhone 15 sont très chers

En présentant les nouveaux iPhone 15, 15 Plus et iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, Apple vient de rendre superflus les câbles et accessoires Lightning d’un grand nombre de personnes. Quatre téléphones, pas un seul port Lightning en vue : Apple mise sur l’USB-C.

Je ne pense pas que la transition de l’iPhone 15 vers l’USB-C soit si douloureuse que cela. Certes, la prise Lightning s’est imposée partout dans le monde, et vous avez autant de chances d’en trouver une pour recharger votre smartphone que n’importe quel autre câble lorsque vous avez désespérément besoin de jus, mais on ne peut pas ignorer le nombre de chargeurs, de câbles et d’accessoires USB-C qui existent déjà dans le monde. Tout va bien se passer.

Mais, on peut toujours compter sur Apple pour tirer parti du changement de norme avec des adaptateurs au prix hilarant — et à la limite de l’inutile — afin de faciliter la transition pour les personnes qui n’ont pas d’autre choix que de cliquer sur quelques boutons supplémentaires et d’acheter des accessoires officiels lorsqu’elles achètent leur dernier appareil.

Pour faciliter la transition, Apple vend désormais une série de nouveaux câbles et dongles, comme on peut s’y attendre, très coûteux.

En commençant par celui que vous devrez certainement acheter : l’adaptateur USB-C vers Lightning, un dongle à 35 euros dans lequel vous branchez votre appareil ou câble Lightning, puis le dongle dans votre nouveau téléphone. Oui 35 euros ! Bien sûr, certains accessoires spécialisés ne fonctionnent qu’avec un port Lightning pour le moment, comme quelques paires d’écouteurs filaires et certains appareils audio/vidéo spécialisés — et il peut être judicieux pour un petit nombre de personnes, pendant une courte période, d’utiliser cet adaptateur à 35 euros plutôt que d’attendre avec un smartphone plus ancien ou que l’accessoire soit réédité avec un port USB-C. Mais honnêtement, 99 % des gens utilisent le câble Lightning de leur iPhone pour le recharger, ce qui rend cet adaptateur ridicule.

D’autres options que l’adaptateur USB-C vers Lightning

Si vous êtes prêt à vivre entièrement dans le monde de l’USB-C, vous pouvez acheter le câble de charge d’Apple d’un mètre, qui coûte 25 euros et peut charger jusqu’à 60 watts. Ou, pour 35 euros, vous pouvez vous procurer un câble de deux mètres qui prend en charge jusqu’à 240 watts de puissance de charge. Ces deux câbles transfèrent les données à la vitesse de l’USB 2 et devraient suffire à la plupart de vos besoins quotidiens. Toutefois, si vous souhaitez vivre la vie « un câble pour tout », optez pour le câble le plus long et le plus puissant, même si 240 watts représentent une puissance de charge plusieurs fois supérieure à celle de tous les appareils que vous possédez probablement — même le MacBook Pro haut de gamme n’est livré qu’avec un chargeur de 140 watts.

Mais si vous voulez vraiment faire entrer et sortir tout le jus de votre nouvel iPhone, surtout si vous achetez un 15 Pro ou Pro Max, vous aurez besoin du câble Thunderbolt 4 Pro à 79 euros. D’une longueur d’un mètre, il prend en charge le transfert de données jusqu’à 40 Gb/s, soit environ 20 fois plus vite que l’USB 2. Il prend également en charge la charge rapide, mais seulement jusqu’à 100 watts.

Recyclez vos anciens câbles

Ce qu’il faut surtout comprendre, c’est que « USB-C » signifie en fait un millier de choses différentes, et que le câble que vous voulez dépend de tout ce qui se passe dans votre appareil spécifique. Apple a peut-être fait une grande déclaration sur le fait de charger tous vos appareils avec le même câble, mais obtenir le meilleur de tous vos appareils ne sera pas si facile pour l’instant.

Et n’oubliez pas de recycler de manière responsable votre ancien câble Lightning lorsque vous n’en avez plus besoin — ne le jetez pas simplement à la poubelle.