Beats Solo 4 et Solo Buds : Nouveautés Apple pour les amateurs d'audio

Selon la dernière fuite, les écouteurs Apple Beats Solo 4 et les Beats Solo Buds sont attendus cette semaine. Cependant, nous avons un aperçu des détails de ces nouvelles offres passionnantes de la firme de Cupertino avec quelques jours d’avance.

Le casque supra-auriculaire Beats Solo 4 améliore considérablement la gamme d’équipements audio d’Apple. Ce casque offre de puissantes améliorations de la qualité sonore, un son spatial personnalisé et des capacités de suivi dynamique de la tête. De plus, il sera disponible le mardi 30 avril, en même temps que les Solo Buds.

Conçu pour le confort, il est équipé de coussins UltraPlush permettant des sessions d’écoute prolongées, avec une autonomie pouvant atteindre 50 heures. Comme les AirPods Pro 2, le Beats Solo 4 offre une prise en charge de l’audio sans perte grâce à la connectivité USB-C.

Comme l’a découvert Android Headlines, ce casque est compatiblesavec les appareils Android et iOS, garantissant un appairage transparent en une seule touche sur toutes les plateformes. Les utilisateurs iOS bénéficient de fonctionnalités supplémentaires telles que les commandes vocales mains libres « Hey Siri » et les capacités de partage audio. Le Solo 4 conserve également une entrée analogique de 3,5 mm pour une lecture haute résolution sans batterie, ainsi que des options de connexions audio Bluetooth et USB-C.

Fait impressionnant, le Beats Solo 4 supporte la charge Fast Fuel, qui offre 5 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge. Apple prévoit de proposer ces écouteurs en trois couleurs élégantes : Matte Black, Slate Blue et Cloud Pink, au prix de 199 dollars, avec une livraison prévue à partir du 2 mai.

Les Beats Solo Buds seront-ils bientôt les écouteurs les moins chers ?

Simultanément, Apple lancera les écouteurs Beats Solo Buds, qui devraient devenir les écouteurs les plus abordables de sa gamme actuelle. Vendus au prix de 79,99 dollars, ces écouteurs seront disponibles dans une gamme de couleurs éclatantes, à partir du mois de juin.

Les Beats Solo Buds sont conçus pour s’adapter confortablement à toutes les oreilles, avec quatre tailles d’embouts différentes (XS, S, M, L). Apple a intégré cette fonction de personnalisation à tous ses produits, y compris les AirPods Pro 2 et les Beats Studio Buds+. Chaque écouteur est conçu avec des transducteurs à double couche pour minimiser les micro-distorsions sur la courbe de fréquence, ce qui garantit un son d’une clarté et d’une précision irréprochables.

En outre, ces écouteurs sont dotés d’un microphone personnalisé qui utilise un algorithme avancé d’apprentissage du bruit pour améliorer la clarté de la voix. Ils bénéficient également d’une portée étendue et de moins de pertes grâce à la technologie Bluetooth de classe 1.

Une compatibilité avec les appareils Android et iOS

Comme le Beats Solo 4, les Solo Buds prennent en charge l’appairage natif à une touche pour les appareils Android et iOS. Les utilisateurs peuvent personnaliser les fonctions intra-auriculaires telles que le contrôle de la musique, la gestion des appels et l’activation de l’assistant vocal grâce au bouton intuitif « b ».

Les écouteurs offrent une impressionnante autonomie jusqu’à 18 heures de lecture, et le boîtier de charge est passé à l’USB-C, s’alignant ainsi sur l’évolution d’Apple vers un chargement universel en USB-C, conformément aux réglementations de l’UE.

Avec la sortie prochaine des casques Beats Solo 4 et des Beats Solo Buds, le fabricant de l’iPhone continue d’élargir son offre de produits audio, en combinant style et technologie de pointe.