Apple dévoile l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus avec de meilleures caméras, la Dynamic Island et l’USB-C

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont officiellement arrivés ! Hier, lors de l’événement spécial Wonderlust, Apple a officiellement dévoilé la nouvelle série iPhone 15, dont l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Comme pour l’iPhone 14, il n’y a pas de « mini » iPhone cette fois-ci. Au lieu de cela, nous avons droit à un grand modèle standard baptisé iPhone 15 Plus.

En jetant un coup d’œil aux iPhone 15 et 15 Plus, vous remarquerez que le design à l’arrière est pratiquement le même que celui du précédent modèle. Les deux caméras sont toujours disposées en diagonale au dos, mais le verre est différent. Contrairement à la finition brillante des anciens modèles non Pro, les iPhone 15 et 15 Plus ont désormais un dos en verre dépoli.

La face avant a également été modifiée. L’encoche a disparu et même les modèles non Pro prennent désormais en charge la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro, que nous avons vu pour la première fois sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max l’année dernière.

En ce qui concerne la taille de l’écran, l’iPhone 15 est doté d’un écran de 6,1 pouces et la version Plus d’un écran plus grand de 6,7 pouces. L’écran est protégé par le Ceramic Shield et prend en charge des fonctionnalités telles que la luminosité maximale de 1600 nits et la lecture Dolby Vision.

La caméra a été considérablement améliorée. L’iPhone 15 et 15 Plus sont désormais dotés d’une caméra principale de 48 mégapixels, ce qui représente un grand bond en avant par rapport à la caméra de 12 mégapixels de l’ancienne version. Ce nouveau capteur, qui est le même que celui de l’iPhone 14 Pro, est un capteur quadri-pixel qui utilise une astucieuse technologie pour capturer de minuscules pixels de 2 microns afin d’améliorer les prises de vue en basse lumière. De plus, ces smartphones permettent désormais de prendre des photos avec un zoom x2. Le téléobjectif 2x peut également être utilisé pour les vidéos. Enfin, Apple a amélioré le mode Portrait sur ces nouveaux modèles.

Apple A16 Bionic et USB-C

En ce qui concerne les composants internes, les iPhone 15 et 15 Plus sont équipés de la puce A16 Bionic d’Apple, le même chipset que nous avons vu pour la première fois sur les modèles iPhone 14 Pro l’année dernière. Elle comprend un processeur à 5 cœurs avec 50 % de bande passante mémoire en plus et un moteur neuronal à 16 cœurs pour l’apprentissage automatique sur l’appareil. Apple affirme que les iPhone 15 et 15 Plus sont dotés de batteries plus puissantes, mais n’a pas donné de détails précis sur la capacité. Une autre mise à jour matérielle interne importante est le nouveau chipset Ultra Wide Band, qui apporte des fonctions Localiser plus précises.

Et oui, les nouveaux iPhone 15 et 15 Plus disposent d’un port USB-C en bas, ce qui signifie que vous pouvez enfin utiliser le même câble pour charger votre iPhone, votre iPad et votre Mac. Apple a également équipé les AirPods Pro 2 d’un port USB-C, et vous pouvez même utiliser votre iPhone 15 pour recharger vos AirPods Pro 2 lorsque la batterie est faible.

Prix et disponibilité

Le nouvel iPhone 15 est proposé à partir de 969 euros pour le modèle de base avec 128 Go de stockage, tandis que l’iPhone 15 Plus sera proposé à partir de 1 119 euros pour la même capacité de stockage. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront disponibles en cinq coloris au total : Rose, Jaune, Vert, Bleu et Noir. Les deux smartphones seront disponibles en précommande le 15 septembre 2023, et seront disponibles à partir du 22 septembre 2023.