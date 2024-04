eufy étend la compatibilité de ses trackers à Android avec Find My Device

Les utilisateurs d’Android ont de quoi se réjouir : ils pourront bientôt bénéficier des dispositifs de suivi Bluetooth populaires et abordables de eufy. En effet, selon Android Authority, la société a annoncé que dès juin, les dispositifs SmartTrack Link et SmartTrack Card de eufy seront compatibles avec le réseau Find My Device récemment lancé par Google.

C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’Android qui étaient jusqu’à présent limités dans le choix de trackers compatibles avec ce système. Avec le réseau Find My Device, il est possible d’utiliser l’immense réseau d’appareils Android actifs pour localiser des objets perdus équipés d’un tracker.

Actuellement, les dispositifs SmartTrack de eufy sont des options très abordables. Cependant, il n’est pas encore clair si les versions compatibles avec Find My Device conserveront le même prix, mais cette information devrait être disponible avant la date de sortie en juin. Les étiquettes de suivi eufy sont également compatibles avec les alertes de suivi inconnu sur Android et iOS, ce qui contribue à protéger contre le suivi non consenti.

D’autres entreprises comme Chipolo et Pebblebee se préparent également à lancer leurs propres trackers compatibles avec Find My Device, mais il est réjouissant de voir eufy élargir sa compatibilité. Plus le choix de trackers pris en charge est large, plus le réseau de suivi global est robuste, offrant ainsi plus d’options pour les utilisateurs.

Tout comme eufy, Google pourrait aussi un tracker Bluetooth

Il convient également de mentionner que, selon la source, Google elle-même laisse entendre qu’il pourrait annoncer un tracker Bluetooth développé en interne (surnommé « Grogu ») lors de la prochaine Google I/O. Cependant, Tile, un des grands noms du monde des trackers, semble se tenir à l’écart pour le moment, indiquant qu’il n’a pas de plans immédiats pour créer une option compatible avec Find My Device. Les fidèles de Tile devront donc se tourner vers d’autres marques dans l’immédiat.

Voir eufy rejoindre l’écosystème de trackers Find My Device est encourageant. Plus de choix signifie plus de concurrence et d’innovation, ce qui se traduit généralement par plus d’abordabilité pour les consommateurs.