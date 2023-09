Apple annonce la Apple Watch Ultra 2, et elle est magnifique

L’année dernière, l’Apple Watch Ultra a créé une nouvelle catégorie de produits lifestyle. Alors qu’il existait déjà un segment de smartwatches axées sur l’aventure, l’Apple Watch Ultra a comblé le fossé entre les encombrantes smartwatches de plein air, au design parfois déplaisant, et les smartwatches adaptées à toutes les occasions.

Parallèlement à l’iPhone 15 et à l’Apple Watch Series 9, Apple a annoncé sa nouvelle smartwatch phare, son Apple Watch Ultra 2. Le design de la Watch Ultra 2 ressemble beaucoup à celui de l’Apple Watch Ultra de première génération, ce qui signifie que l’amélioration la plus importante se trouve à l’intérieur.

Il ne s’agit pas d’une mise à niveau particulièrement tape-à-l’œil, mais elle devrait néanmoins être importante.

La Watch Ultra 2, comme la nouvelle Series 9, sera alimentée par le SiP S9 d’Apple, qui compte 5,6 milliards de transistors et un moteur neuronal à quatre cœurs, ainsi qu’une puce de localisation à bande ultra-large U2. Cela permettra de nouvelles fonctionnalités avancées, notamment le traitement de Siri sur l’appareil et un suivi de localisation plus précis. Apple affirme également que la nouvelle puce permet une dictée 25 % plus performante que le modèle précédent.

À l’extérieur, la montre est dotée d’un écran amélioré par rapport au précédent modèle Ultra, d’une puissance de 3 000 nits, ce qui, selon Apple, est l’écran le plus lumineux jamais utilisé sur une Apple Watch. Si vous vous attendiez à une batterie plus longue, vous serez déçu. Apple revendique toujours une autonomie de 36 heures sur l’Apple Watch Ultra 2, soit la même que celle de la génération précédente. En revanche, Apple affirme que les utilisateurs bénéficieront de 72 heures de charge lorsque l’appareil est en mode basse consommation. Le boîtier est désormais fabriqué en titane recyclé à 95 %.

À partir de 899 euros

Pour le fitness et les activités de plein air, l’Apple Watch Ultra 2 est équipée d’un GPS à double fréquence, probablement repris de la première génération. Le nouvel altimètre peut désormais détecter des altitudes allant de 500 mètres en dessous du niveau de la mer à 9 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Apple propose également un mode vélo amélioré, qui permet aux cyclistes de mieux contrôler leurs déplacements.

Si le matériel de la Ultra a été mis à niveau, certains des plus grands changements que les utilisateurs de l’Apple Watch verront cette année viendront de watchOS 10, qui apporte des widgets, de nouveaux icônes d’applications et de nouvelles fonctionnalités de cartographie et de cyclisme à l’interface de la montre. Une interface supplémentaire, appelée Modular Ultra, utilisera le bord extérieur de l’écran. Enfin, un nouveau geste de double-tap permettra aux utilisateurs de démarrer et de terminer plus facilement leurs appels téléphoniques.

La Apple Watch Ultra 2 peut être précommandée dès aujourd’hui au prix de 899 euros, et sera expédiée le 22 septembre. Apple a présenté la nouvelle montre à l’Apple Park de Cupertino dans le cadre de son événement de lancement « Wonderlust ».