YouTube explore les publicités sur vidéos en pause : Plus de pubs pour tous

Si vous en aviez déjà assez de voir des publicités au début, au milieu et à la fin des vidéos YouTube, préparez-vous, car la plateforme de partage de vidéos explore une autre voie pour vous montrer plus de publicités. Oui, YouTube veut vous montrer plus de publicités, et vous pourriez commencer à voir des publicités sur les vidéos en pause dans les semaines à venir.

Les publicités en pause sur les téléviseurs connectés faisaient déjà l’objet de tests pilotes, comme cela a été annoncé lors de l’événement Brandcast de YouTube l’année dernière. Philipp Schindler, vice-président de Google, a communiqué les résultats de ce test expérimental lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre d’Alphabet.

Selon lui, « les premiers résultats montrent que les publicités en pause génèrent un fort impact sur la marque et attirent l’attention ».

Ces publicités s’affichent lorsque vous mettez en pause une vidéo en cours de visionnage. Les publicités occuperont l’écran pendant que la vidéo que vous regardez est en pause. La vidéo sera réduite et les publicités rempliront le lecteur. Vous devrez supprimer la publicité de la pause pour reprendre le visionnage de la vidéo.

On ne dispose pas d’une date exacte pour l’apparition des publicités en pause pour tout le monde, mais les premiers tests ayant été positifs, il est possible qu’elles apparaissent bientôt. YouTube s’est déjà montré très agressif en matière de placement des publicités, puisqu’il a introduit l’an dernier des publicités de 30 secondes qui ne peuvent être interrompues. La société a également pris des mesures sévères à l’encontre des adblockers et des applications tierces ces derniers temps.

Une nouvelle tentative pour attirer les utilisateurs YouTube Premium

L’augmentation du nombre de publicités pourrait être une nouvelle tentative de la part de la plateforme pour pousser les utilisateurs à souscrire à l’abonnement YouTube Premium sans publicité. Il faut les agacer jusqu’à ce qu’ils paient, n’est-ce pas ?

Les utilisateurs gratuits de la plateforme seront certainement ceux qui souffriront le plus du déploiement d’un nouveau format publicitaire sur YouTube.