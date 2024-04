Découvrez GitLab Duo Chat : l’IA au service du développement logiciel

GitLab a annoncé que Duo Chat est maintenant disponible dans GitLab 16.11, offrant une gamme de fonctions d’intelligence artificielle dans une seule expérience de chat en langage naturel.

GitLab Chat fournit des conseils en temps réel pour des tâches telles que la compréhension du code et l’amélioration de la collaboration. Cette nouvelle annonce étend la portée des capacités de GitLab Duo. L’option de chat est disponible dans le cadre de GitLab Duo Pro, qui est un module complémentaire disponible pour VS Code et les IDE JetBrains ou dans GitLab IDE.

GitLab Duo Chat fait partie de GitLab Duo Pro, et GitLab précise qu’il restera disponible pour les clients Premium et Ultimate existants (sans le module complémentaire) pendant une courte période « afin de faciliter la transition pour les utilisateurs de la version bêta du Chat qui n’ont pas encore acheté GitLab Duo Pro ». Une annonce sera faite au moment où l’accès sera restreint aux abonnés de Duo Pro.

Duo Chat fait partie de la version 16.11 de GitLab, qui ajoute également l’explication de code, le refactoring de code et la génération automatique de tests.

GitLab Duo Chat consiste en une interface de chat en langage naturel qui traite et génère du texte et du code de manière conversationnelle. Les utilisateurs peuvent poser des questions sur les sujets GitLab, les problèmes de code et les épopées. Chat peut également être étendu en ajoutant des outils personnalisés spécifiques à une organisation.

GitLab Duo Chat va grandement aider les développeurs

Le rapport State of AI in Software Development Report 2023 de GitLab a révélé que les développeurs consacrent 75 % de leur temps à des tâches autres que l’écriture de code, notamment la compréhension et l’amélioration du code existant, la maintenance du code et les tests. Le rapport a également révélé que plus de 3/4 des professionnels DevSecOps ont déclaré être préoccupés par l’accès des outils d’IA à des informations privées ou à la propriété intellectuelle.

La nouvelle fonctionnalité offre une explication du code pour aider les développeurs à comprendre un code peu familier, ainsi qu’un remaniement du code conçu pour améliorer et moderniser le code existant. L’outil peut également être utilisé pour générer des tests pour les fonctions et les méthodes.

GitLab Duo Chat est actuellement accessible gratuitement à tous les utilisateurs Ultimate et Premium. Les administrateurs d’instances, les propriétaires de groupes et les propriétaires de projets peuvent choisir de restreindre l’accès et le traitement de leurs données aux fonctionnalités de Duo.