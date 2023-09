Apple présente le premier chipset 3 nm, le A17 Pro, pour les modèles iPhone 15 Pro

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront équipés, comme prévu, d’un processeur d’application (AP) fabriqué par TSMC à l’aide de son procédé de fabrication en 3 nm. L’événement d’hier a réservé une surprise : le chipset a changé de nom.

Au lieu de s’appeler A17 Bionic, Apple emprunte à ses puces de la série M et appelle A17 Pro le nouveau processeur d’application qui alimente les modèles iPhone 15 Pro. Grâce aux accords passés par Apple avec TSMC, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront les seuls smartphones importants de cette année à utiliser un SoC de 3 nm.

D’un point de vue numérique, il y a beaucoup de choses à aimer.

L’ensemble de caractéristiques plus réduit signifie qu’Apple peut insérer 3 milliards de transistors supplémentaires dans l’A17 Pro par rapport à l’A16 Bionic. Cela représente une augmentation de 19 % du nombre de transistors, ce qui signifie que le A17 Pro en contient 19 milliards. Le A17 Pro aura un processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance qui fonctionnent 10 % plus vite. La nouvelle conception à 6 cœurs améliorera les performances maximales et l’efficacité énergétique.

Le nouveau GPU, qu’Apple appelle « Pro-Class », fonctionne 20 % plus vite tout en restant efficace en termes d’utilisation de la batterie. Le ray tracing accéléré au niveau matériel est 4x plus rapide que le ray tracing logiciel, ce qui permet d’obtenir des graphismes plus fluides dans les jeux. Cela devrait se traduire par une amélioration de l’éclairage et des taux de rafraîchissement si cela correspond à ce qui est annoncé, et Apple a donné de bonnes raisons de penser que c’est le cas. Les jeux de qualité console annoncés pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont Resident Evil Village, le remake de Resident Evil 4 et Death Stranding fin 2023, ainsi qu’Assassin’s Creed Mirage début 2024, simultanément à sa sortie sur console/PC. Dans la vidéo de présentation, il est annoncé que c’est la première fois qu’un jeu Assassin’s Creed pour console « sera disponible en mode natif sur un smartphone ».

Uniquement pour la série Pro

Le moteur neuronal est désormais 2x plus rapide et effectue jusqu’à 35 billions d’opérations par seconde, et ces améliorations du traitement sur l’appareil permettent d’envoyer moins de données dans le cloud. En théorie, cela signifie un Siri plus rapide et de meilleure qualité.

Il améliorera les capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique des modèles iPhone 15 Pro. Le nouveau décodeur AV1 intégré à l’A17 Pro permettra de diffuser des contenus vidéo de haute qualité sur les smartphones. L’A17 Pro comprend également un nouveau contrôleur USB, faisant de la sous-série iPhone 15 Pro les premiers iPhone à atteindre 10 Go/s en USB.

Apple poursuit la tradition de donner aux modèles non Pro, dans ce cas, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, la puce des modèles Pro de la précédente génération. En d’autres termes, les iPhone 15 non Pro seront équipés de la puce A16 Bionic qui équipe actuellement l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Bien qu’il s’agisse de la dernière génération de silicium, le A16 Bionic reste un chipset très performant.