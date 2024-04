iPhone 16 Pro et Pro Max surprennent avec de nouvelles tailles d’écran

Malgré la sécurité renforcée d’Apple (certainement plus stricte que celle de Google), même la puissante entreprise de Cupertino ne peut pas empêcher les fuites. Aujourd’hui, nous avons une fuite assez significative : un ensemble de quatre maquettes représentant ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la future série iPhone 16, et notamment les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Pour être clair, il s’agit bien de maquettes.

Une nouvelle image d’iPhone 16 factice publiée sur le réseau social X montre la gamme complète. Bien que les nouveaux smartphones soient censés avoir le même design général que la gamme actuelle, Apple devrait, selon les rumeurs, apporter quelques changements qui influenceront l’aspect et la sensation des smartphones dans les mains.

L’un des changements les plus importants selon les rumeurs est que les modèles Pro auront des écrans plus grands. L’iPhone 16 Pro devrait être doté d’un écran de 6,3 pouces, tandis que le Pro Max pourrait avoir un écran de 6,9 pouces. Les modèles non Pro conserveront les tailles actuelles, c’est-à-dire que l’iPhone 16 aura un écran de 6,1 pouces et l’iPhone 16 Plus un écran de 6,7 pouces.

La photo des modèles factices mise en ligne par Sonny Dickson corrobore cette rumeur. Les modèles Pro sont nettement plus grands que leurs homologues non Pro, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le Pro Max semble particulièrement gigantesque.

Mis à part ces deux ajustements notables, il n’y a pas beaucoup d’autres différences à signaler.

Outre l’iPhone 16 Pro, des différences pour les iPhone 16

Un autre changement que l’image divulguée semble confirmer est que les modèles de base abandonneront l’alignement diagonal de la caméra au profit d’une configuration verticale. Le flash sera déplacé hors du bloc de caméra. Ce réalignement devrait permettre à Apple d’introduire la capture vidéo spatiale sur les modèles standard et Plus.

Comme l’image divulguée ne montre que l’arrière des smartphones, nous ne voyons pas les autres changements annoncés par les rumeurs, comme le bouton Action sur l’iPhone 16 et 16 Plus et le bouton de Capture axé sur la caméra.

La principale conclusion de la fuite d’aujourd’hui est que l’iPhone 16 Pro sera un énorme smartphone. Les smartphones seraient également un peu plus lourds que leurs prédécesseurs, ce qui est décevant étant donné que l’un des points forts de l’iPhone 15 Pro est qu’il n’est pas aussi lourd que l’iPhone 14 Pro.

Nous nous attendons à ce que la série iPhone 16 soit lancée en septembre, donc il reste encore beaucoup de chemin à parcourir — et beaucoup plus de fuites — avant leur sortie officielle.