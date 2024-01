Test de la Navee S65C : une conduite urbaine et tout-terrain sans compromis

Le Navee S65C allie parfaitement puissance, polyvalence et durabilité dans un seul et même ensemble. Cette trottinette se targue d’une autonomie jusqu’à 65 km et étonne par son double système de suspension et sa qualité de construction remarquable pour un prix de détail de 899,99 euros. J’ai eu beaucoup de plaisir à tester les limites de cette trottinette, et j’ai obtenu des résultats surprenants.

Je l’ai soumis à de nombreux tests difficiles et j’ai été impressionné à tous points de vue. Que ce soit dans les rues de la ville ou sur les sentiers de la nature, la S65C s’est montrée à la hauteur. De la simplicité du déballage et de l’installation à la navigation dans les rues de la ville, en passant par les aventures tout-terrain et les fonctionnalités de l’application mobile, la Navee S65C est une trottinette très performante. Mais est-il fait pour vous ?

Dans la boîte, on retrouve :

Trottinette électrique

Guide de démarrage rapide

Batterie

Chargeur

Câble secteur

Clé hexagonale en T

Adaptateur de buse longue,

5 vis

Navee S65C : installation et déballage

J’ai été légèrement surpris par la taille de la trottinette lorsque j’ai reçu la boîte. J’ai à peu près réussi à la traîner seul dans la maison, mais il faut vraiment être deux pour la soulever.

Pour la déballer, il suffit de tirer sur les quatre languettes en plastique situées dans les coins inférieurs de la boîte pour que tout soit déballé en quelques minutes. Tout est bien emballé.

La boîte contient les quatre vis nécessaires à l’installation du guidon sur la base, un outil hexagonal, un tube d’extension utilisable avec la plupart des pompes, le câble de charge et le manuel. Dans le guide de démarrage rapide, vous trouverez des instructions simples sur l’installation. La trottinette est livrée pliée dans l’emballage. Il suffit de déclipser le guidon, de déplier le cadre et de commencer par connecter le câble à l’intérieur du guidon.

Une fois que c’est fait, il faut visser quatre vis et télécharger l’application Mi Home. Faites défiler l’application jusqu’en bas et vous trouverez le Navee dans la catégorie des trottinettes. Une fois l’appareil jumelé, il commencera à recevoir des mises à jour.

L’assemblage de l’appareil a été un jeu d’enfant, et j’ai probablement passé plus de temps à effectuer les mises à jour, bien qu’il m’ait fallu une vingtaine de minutes au total pour terminer le processus d’installation.

Les premières impressions sont bonnes et la qualité de construction semble excellente. L’appareil est vraiment robuste, bien qu’un peu lourd. Avec un poids de 26,5 kg, vous aurez du mal à soulever la trottinette pour la monter à l’étage ou la monter dans le métro.

Navee S65C : design

La Navee S65C est une version légèrement réduite de la Navee S65. La S65C est vendue quelques centaines d’euros de moins que sa prédécesseure, et vous ne perdez pas grand-chose. Les différences les plus notables sont une batterie légèrement plus grande, un peu plus d’autonomie et un peu plus de puissance.

En haut à droite se trouvent l’accélérateur et le bouton on/off. Vous pouvez appuyer deux fois pour changer de mode ou appuyer une fois pour éteindre et allumer les lumières. L’écran LED situé entre le guidon indique le mode, la vitesse et l’autonomie de la batterie. Il indique également si le Bluetooth est connecté et si l’appareil est verrouillé.

La Navee S65C est fabriquée à partir d’un cadre en aluminium de qualité aéronautique. Grâce à sa capacité de pliage en continu, vous pouvez plier la trottinette en quelques secondes. Elle est facile à ranger dans le coffre d’une voiture ou dans un train.

Bien qu’elle soit analogue à la plupart des trottinettes standards avec un guidon droit et une base de support, la trottinette électrique Navee S65C se distingue par ses dimensions plus larges. Elle est moins portable, mais excelle en termes de durabilité et de polyvalence dans tous les scénarios.

Bien qu’il s’agisse d’un facteur relativement mineur, l’indice IP55 est rassurant pour quelqu’un comme moi qui vit dans une ville côtière, car il contribue à la durabilité générale. Une pluie légère ne devrait pas poser de problème, mais vous devrez éviter les flaques d’eau profondes et ne jamais l’immerger complètement.

Bien sûr, vous trouverez également les éléments nécessaires comme une sonnette, un phare avant et un phare arrière.

Navee S65C : caractéristiques techniques

En admirant les spécifications de l’appareil, l’une des premières choses qui a attiré mon attention est l’indice de protection IP55. J’ai également été impressionné par l’autonomie de la batterie ; Navee annonce une portée maximale de 65 km. J’ai une moyenne de 55 km avec une charge complète.

La batterie a une capacité de 540 Wh et est certifiée UL 2272, ce qui signifie qu’elle est conforme à la norme de sécurité la plus élevée pour ces produits.

Le moteur Navee S65C est également puissant, avec une puissance maximale de 900 watts. En mode sport, vous pouvez atteindre 25 km/h, et c’est le mode dans lequel j’ai passé le plus de temps. Le système de freinage est extrêmement doux et utilise l’E-ABS et des freins à disque.

Navee a utilisé des pneus tubeless autoscellant de 10 pouces sur ce modèle, comme sur beaucoup de leurs autres modèles, ce qui est excellent pour la fiabilité. Cependant, la grande longueur du plateau réduit la maniabilité sur les trottoirs, ce qui pose des problèmes pour éviter la circulation. Le puissant accélère rapidement, il est donc préférable d’opter pour le mode marche ou le mode standard et de faire preuve de prudence en appuyant sur l’accélérateur.

La caractéristique la plus impressionnante, de loin, est le système de suspension double. La conduite est incroyablement douce, même si la trottinette ne peut pas rouler sur le gravier. Je reviendrai plus tard sur les solutions possibles à ce problème. Les pneus de série pourraient également avoir une meilleure bande de roulement pour le tout-terrain, en particulier sur les terrains sablonneux et boueux. Les rues, les chemins hors route et les dos d’âne sont facilement franchis.

Vous avez accès à trois modes de conduite différents avec l’appareil. Le mode marche permet d’atteindre une vitesse maximale de 8 km/h, mais il présente quelques particularités. Le mode conduite atteint une vitesse de 19 km/h, tandis que le mode sport offre une accélération plus réactive et une vitesse maximale de 32 km/h — malheureusement, en France la trottinette sera bridée à 25 km/h.

Dans l’ensemble, les spécifications sont solides et Navee démontre sa spécialisation sur le marché des trottinettes électriques. Vous pouvez voir que beaucoup de caractéristiques sont bien ajustées et raffinées.

Navee S65C : conduite urbaine et côtière

C’est dans l’environnement urbain que cet appareil brille. Dans les rues de la ville, dans les quartiers et sur les trottoirs, cette trottinette est une bête. J’ai dû tester les dos d’âne en premier, et elle s’est parfaitement comportée, bien qu’ils soient beaucoup plus amusants à sauter. L’appareil est un peu lourd à l’arrière lorsqu’on essaie de faire un saut.

En l’emmenant au bord de l’océan, j’étais sûr de sa fiabilité et je me suis fait surprendre par une pluie fine à quelques reprises, mais tout s’est bien passé. Tout s’est bien passé sur la promenade, bien que la tenue dans le sable peut être déstabilisante. J’ai adoré me promener sur la promenade et au bord de l’océan, et sa durabilité vous permettra d’aller loin dans ce climat.

Je recommande vivement le port du casque, qu’il soit obligatoire ou non. Grâce au phare avant et au phare arrière, je me suis senti en sécurité même lorsque je conduisais de nuit.

En mode tout-terrain, principalement constitué de terre battue, sablonneux et boueux, il faudra rester vigilant.

La trottinette peut supporter jusqu’à 22 % d’inclinaison, et vous sentirez qu’elle a du mal à grimper les pentes raides. J’ai également remarqué une accélération plus lente en tout-terrain, mais c’est une évidence.

Navee S65C : application mobile

L’application mobile est simple et intuitive, mais c’est là que j’ai eu le plus de problèmes avec l’appareil.

Sur une note positive, la fonction la plus importante est présente, à savoir la possibilité de verrouiller l’appareil. Vous pouvez consulter les statistiques, l’état de la batterie et une estimation du nombre de kilomètres restant à parcourir sur une charge. Cependant, j’ai été déçu par l’absence d’options de personnalisation et par le peu de choses que l’on peut faire avec l’application, à part verrouiller l’appareil et le mettre à jour lors de la configuration initiale.

Je vois d’énormes possibilités de donner à l’utilisateur un certain contrôle par le biais de l’application. J’aimerais pouvoir modifier la vitesse maximale pour les trois modes différents et régler des choses comme l’accélération. En outre, l’appairage Bluetooth est un peu lent et la portée semble faible.

Navee S65C : verdict

La Navee S65C est un véritable plaisir à conduire, mais si vous voulez faire du tout-terrain, vous devrez envisager des accessoires supplémentaires. Si vous roulez en ville, en banlieue ou n’importe où entre les deux, c’est une conduite en douceur.

L’application n’a rien de spécial, mais elle fait le travail et je n’ai jamais rencontré de bugs. La qualité de construction est fantastique, avec un poids maximal élevé, des déplacements en douceur et une grande durabilité. La Navee S65C valait la peine d’être utilisée, et c’est une recommandation facile pour les débutants comme pour les professionnels.

Cette trottinette a impressionné par l’autonomie de sa batterie, qui peut atteindre 65 km, et par son remarquable système de suspension double, le tout à un prix compétitif de 900 euros. L’appareil a démontré sa résistance et sa polyvalence lors de tests rigoureux, en s’adaptant à divers terrains, des rues de la ville aux sentiers naturels. L’expérience de déballage a été simple, avec des composants bien emballés et des instructions d’installation faciles.

En fin de compte, la Navee S65C offre une conduite agréable adaptée à tous les environnements urbains, ce qui en fait un excellent choix pour les conducteurs de tous niveaux.