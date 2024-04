OpenAI demande le rejet des poursuites engagées par Elon Musk

OpenAI a déclaré que l’affirmation d’Elon Musk selon laquelle l’entreprise a violé ses engagements contractuels de créer une entité open source et à but non lucratif est « révisionniste » et constitue une tentative de promouvoir sa propre entreprise d’IA concurrente.

Le PDG de Tesla, qui a contribué à fonder l’entreprise en 2015, a poursuivi la société et son directeur général Sam Altman en mars, affirmant que le virage de l’entreprise soutenue par Microsoft vers des objectifs axés sur le profit va à l’encontre de l’accord initial.

« Il y a des années, le plaignant Elon Musk a abandonné OpenAI lorsque sa tentative de dominer l’entreprise a échoué », ont déclaré les avocats d’OpenAI dans un dossier judiciaire, demandant le rejet de la poursuite. « Maintenant qu’il a lancé une entreprise d’intelligence artificielle concurrente, Elon Musk cherche à tirer parti du succès d’OpenAI et à diriger les affaires d’OpenAI pour son propre bénéfice commercial ».

Les avocats d’OpenAI réfutent également l’accusation de Musk selon laquelle l’entreprise s’est engagée à ne pas monétiser sa technologie, affirmant que le milliardaire propriétaire de la plateforme X n’a fourni aucune preuve contractuelle à l’appui de son affirmation. « Musk ne peut pas intenter un procès sur la base d’un accord dont il ne peut même pas plaider l’existence », selon le dépôt du tribunal d’État de San Francisco.

Quelles étaient les revendications d’OpenAI à l’encontre de Musk ?

Dans un démenti et une motion de radiation déposés le 27 mars, OpenAI a affirmé que l’argument de Musk contenait une erreur critique et que le prétendu accord de fondation était « fictif ». En termes simples, un tel accord n’a jamais existé et Musk n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un quelconque contrat — qu’il soit écrit, oral ou implicite — étayant son affirmation.

Cette objection juridique remet en question la suffisance de la plainte du plaignant. Il demande essentiellement au tribunal de déterminer que même si toutes les déclarations du plaignant s’avéraient vraies lors du procès, elles ne constitueraient toujours pas une base suffisante pour rendre un jugement en faveur du plaignant. Ce mécanisme permet au tribunal d’éliminer, dès le début du litige, les cas où les faits — tels qu’ils sont présentés par le plaignant — ne constituent pas une demande légale légitime.

Parallèlement, OpenAI a présenté une motion visant à supprimer des sections de la plainte de Musk. Ces sections demandent au tribunal d’évaluer l’état de développement de la technologie d’OpenAI et, sur la base de ces évaluations, « d’ordonner une exécution spécifique exorbitante et irréalisable ». L’exécution spécifique est un recours juridique qui oblige une partie à respecter les termes d’un contrat exactement comme convenu.

Les avocats représentant Musk ont déclaré que « Altman a proposé à Musk d’unir leurs forces pour former un laboratoire d’IA à but non lucratif qui essaierait de rattraper Google dans la course à l’AGI, mais qui serait à l’opposé de Google ».

Une audience très attendue

Le procès ajoute qu’avec Brockman, ils sont parvenus à un consensus sur l’éthique fondamentale du nouveau laboratoire d’IA. Selon cet accord, OpenAI « serait un organisme à but non lucratif développant l’AGI pour le bénéfice de l’humanité, et non pour une société à but lucratif cherchant à maximiser les profits de ses actionnaires ; et (b) serait une source ouverte, équilibrant uniquement les considérations de sécurité compensatoires, et ne garderait pas sa technologie fermée et secrète pour des raisons commerciales exclusives ».

Une audience sur l’exception d’irrecevabilité et la motion d’irrecevabilité est prévue pour le 24 avril.