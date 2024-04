Le Apple Pencil 3 promet une révolution créative avec feedback haptique

En plus des trois gestes de pression différents pour l’Apple Pencil, nous entendons parler d’une autre amélioration passionnante qu’Apple a préparée pour le stylet. Le Apple Pencil 3, promet d’être la plus grande avancée jamais vue pour le stylet d’Apple, avec plusieurs améliorations notables, dont une qui attire particulièrement l’attention : le retour haptique.

Le retour haptique signifie simplement que l’Apple Pencil émettra une légère vibration dans certaines situations, par exemple pour vous avertir d’une notification.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette fonctionnalité pourrait offrir une sensation plus proche du dessin ou de l’écriture sur papier, bien que les détails précis n’aient pas été divulgués. Il est envisageable que les vibrations varient en fonction du type d’outil imité par l’Apple Pencil, qu’il s’agisse d’un crayon, d’un pinceau ou d’une plume.

Cette technologie de retour haptique, si elle est bien exécutée, pourrait rendre la création artistique numérique sur iPad nettement plus agréable, et même faciliter l’utilisation du stylet pour ceux habitués aux véritables pinceaux et toiles.

Bien que ces informations doivent être prises avec prudence, la réputation de Mark Gurman pour ses prédictions fiables sur les produits Apple n’est plus à faire.

Des points interchangeables pour le Apple Pencil 3 ?

En plus du retour haptique, de nouvelles fonctionnalités telles que les gestes de pression sont attendues sur le Apple Pencil 3. Ces derniers permettraient d’ajouter des formes, des signatures, des autocollants ou des champs de texte simplement en pressant le stylet. Une autre rumeur suggère que le prochain Apple Pencil pourrait être équipé de pointes interchangeables, adaptées à divers usages tels que le dessin artistique, technique ou la peinture.

Ce stylet serait alors bien plus avancé que le modèle actuel. Ces nouvelles informations arrivent à un moment où je suis déjà très enthousiaste à l’idée du nouvel Apple Pencil. En outre, la fonctionnalité Localiser a également été évoquée.

Tout cela reste à confirmer, mais selon Gurman, nous devrions découvrir toutes les nouveautés du futur Apple Pencil 3 lors du prochain événement Apple prévu le 7 mai, où l’on attend également l’iPad Pro 2024 et l’iPad Air 6.