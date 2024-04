Les secrets du sommeil : comment la qualité du repos influence l’espérance de vie

Notre corps fait beaucoup de choses pendant que nous dormons, même si nous avons l’impression qu’il ne se passe pas grand-chose. Les cellules, le métabolisme et les hormones profitent du sommeil pour se rafraîchir et se préparer pour le lendemain. Il n’est donc pas surprenant qu’un bon sommeil et une bonne santé soient si étroitement liés.

Pourtant, pour beaucoup d’entre nous, le sommeil n’est pas une priorité. Du « je dormirai quand je serai mort » au « je rattraperai mon retard pendant le week-end », un sommeil de qualité et régulier est rarement en tête de liste des choses à faire. Or, il s’avère que le fait de ne pas aller au lit peut faire plus que gâcher votre matinée : il peut aussi raccourcir votre durée de vie.

Une récente étude a mis en évidence un lien étroit entre l’allongement de la durée de vie et un sommeil régulier et de qualité. Les chercheurs ont examiné les données fournies par 172 321 participants à la National Health Interview Survey entre 2013 et 2018, puis ont comparé les informations à l’Index national des décès jusqu’en décembre 2019.

D’après les données, les participants qui ont déclaré avoir toujours bien dormi étaient susceptibles de vivre plus longtemps que ceux qui avaient du mal à trouver un sommeil réparateur de 7 à 8 heures (en tenant compte d’autres facteurs susceptibles d’influer sur la durée de vie). Les chercheurs prévoient qu’un bon sommeil pourrait augmenter l’espérance de vie de 4,7 ans chez les hommes et de 2,4 ans chez les femmes.

Un meilleur sommeil pourrait donc améliorer votre longévité. Mais qu’entend-on par « meilleur sommeil » ? Les chercheurs ont identifié 5 facteurs de sommeil à faible risque selon l’American College of Cardiology :

Dormir 7 à 8 heures par nuit Difficulté à s’endormir pas plus de 2 fois par semaine Difficulté à rester endormi 2 fois par semaine au maximum Ne pas utiliser de somnifères Se sentir bien reposé au réveil au moins 5 jours par semaine.

Une question de bon sens pour votre sommeil

Les participants qui présentaient les 5 facteurs de sommeil à faible risque avaient une espérance de vie supérieure à celle des participants qui ne présentaient aucun de ces facteurs.

Il convient de noter que l’enquête a utilisé des données autodéclarées, ce qui peut influencer les résultats — ce que vous considérez comme étant bien reposé au réveil peut différer de la définition de quelqu’un d’autre. Toutefois, la tendance générale indique un lien étroit entre le sommeil et l’allongement de l’espérance de vie.

Vous n’atteignez pas vos objectifs en matière de sommeil ? Tout d’abord, ne paniquez pas. Si cette étude indique un lien entre le sommeil et l’espérance de vie, d’autres recherches sont nécessaires pour confirmer l’importance du rôle de votre sommeil dans votre espérance de vie.

Quoi qu’il en soit, c’est toujours le bon moment pour prendre de bonnes habitudes de sommeil.