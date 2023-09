Apple annonce l’Apple Watch Series 9, et elle est dotée d’une fonction pratique de double-tap

Hier était un grand jour pour l’Apple Watch, car la gamme de smartwatches de l’entreprise, qui existe depuis longtemps, fête aujourd’hui ses 10 ans. Et tout comme lorsque l’iPhone a fêté ses 10 ans, Apple a prévu beaucoup de choses pour les amateurs d’Apple Watch.

Outre son Apple Watch Ultra 2, Apple a également annoncé l’Apple Watch Series 9, qui semble être un très bon achat si votre Apple Watch doit être remplacée ou si vous souhaitez acquérir votre première montre. La Series 9 fait suite à l’Apple Watch Series 8 de l’année dernière, qui était une mise à jour largement itérative ajoutant des capteurs de température et la détection des collisions, et à l’Apple Watch Ultra, qui est une smartwatch plus robuste présentant des changements plus importants, comme un écran plus grand et un bouton d’action séparé.

Bien qu’elle ne soit plus la smartwatch la plus haut de gamme d’Apple, la Series 9 apporte toujours une série d’améliorations judicieuses par rapport à son prédécesseur, la Series 8. Pour commencer, nous avons un puissant nouveau processeur — le S9 SIP (System in Package), qui a 5,6 milliards de transistors et un GPU 30 % plus rapide, ainsi qu’un moteur neuronal quadricœur qui permet des choses telles que le traitement Siri sur le périphérique (rendant les requêtes beaucoup plus rapides) et une dictée 25 % plus précise. Apple affirme que cette nouvelle puce et ses nombreuses améliorations permettent d’améliorer la fluidité et les performances globales.

La Series 9 est également dotée d’un écran bord à bord nettement amélioré, dont la luminosité peut atteindre 2 000 nits et descendre jusqu’à 1 nit. Elle est également capable de lire les gestes de la main sur laquelle vous portez la montre — d’un double-tap, vous pouvez éteindre les alarmes, mettre fin aux appels et bien plus encore. Malgré toutes ces améliorations, Apple affirme que la montre dispose toujours d’une autonomie de 18 heures.

Siri bénéficie également d’un grand nombre d’améliorations, comme la possibilité de lire et de fournir des informations sur la santé. Vous pouvez, par exemple, demander à Siri combien de calories vous avez brûlées, combien de kilomètres vous avez parcourus aujourd’hui ou quelle est l’évolution de votre tension artérielle. watchOS 10, qui fait partie de la Series 9, bénéficie également d’améliorations telles que la fonction NameDrop qui sera disponible sur iOS 17 et qui a été annoncée pour la première fois lors de la conférence WWDC.

Petit focus sur l’environnement

Apple fait également la promotion de quelques améliorations sur le plan environnemental pour l’Apple Watch. L’Apple Watch Series 9 est disponible dans la gamme habituelle de couleurs aluminium et acier inoxydable, en plus d’une nouvelle couleur rose, et avec les nouveaux bracelets écologiques FineWoven ainsi que les nouveaux bracelets sportifs Nike et les bracelets à la mode Hermès (également respectueux de l’environnement).

La montre Apple Watch Series 9 est proposée à partir de 449 euros et vous pouvez la précommander dès la fin de l’événement. Elle sera disponible en boutique à partir du 22 septembre.