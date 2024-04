Microsoft ouvre le code source de MS-DOS 4.0: Un trésor pour les historiens du numérique

Le système d’exploitation Microsoft Disk Operating System, ou MS-DOS en abrégé, était le système d’exploitation qui alimentait les premiers PC et servait de framework sous-jacent aux premières versions de Microsoft Windows. Certaines versions plus anciennes ont été publiées en tant que logiciels libres au cours des dernières années, nous donnant un meilleur aperçu de l’histoire de l’informatique, et le code de la version 1988 est désormais disponible.

Dix ans après avoir publié le code source de MS-DOS 1.1 et MS-DOS 2.0, Microsoft a ouvert le code source d’un système d’exploitation (légèrement) plus récent : MS-DOS 4.0.

Publié pour la première fois en 1988, vous pouvez désormais télécharger le code source sur GitHub, où il est partagé sous la licence MIT.

Bien sûr, il n’y a pas vraiment de raison d’exécuter MS-DOS sur autre chose qu’un ordinateur vieux de plusieurs dizaines d’années, mais Scott Hanselman et Jeff Wilcox de Microsoft positionnent cette version comme une version à des fins éducatives : c’est un moyen de préserver un peu d’histoire de l’informatique et de permettre aux personnes intéressées par les premiers jours de l’informatique personnelle d’examiner le code.

Le système d’exploitation a été publié en 1988, il y a 36 ans, et constituait une amélioration notable par rapport aux précédentes versions. Par exemple, il prenait en charge les partitions de disques durs allant jusqu’à 2 Go. Microsoft avait également prévu que cette version de MS-DOS serait multitâche et a effectivement livré une version « multitâche » du système d’exploitation sur certains marchés, mais IBM avait d’autres projets pour cette version, qui n’a donc pas été très répandue.

Une branche de l’histoire ce MS-DOS 4.0

Cette version est également intéressante parce qu’elle n’inclut pas seulement MS-DOS 4.0, qui était largement disponible à la fin des années 1980, mais aussi le code et la documentation d’une première version d’une « branche du DOS appelée DOS multitâche qui n’a pas été diffusée à grande échelle ».

Ce code MS-DOS provient de l’ancien directeur technique de Microsoft, Ray Ozzie, qui a récemment trouvé des disquettes contenant le code alors qu’il correspondait avec le chercheur anglais Connor « Starfrost » Hyde, qui travaille à la documentation de l’histoire de MS-DOS.

Microsoft indique qu’il est possible d’exécuter le logiciel de cette version « sur un PC XT original d’IBM, un Pentium plus récent » ou avec des émulateurs comme PCem et 86box.