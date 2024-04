Accueil » WhatsApp innove : Introduction des discussions favoris pour iOS et Android

WhatsApp innove : Introduction des discussions favoris pour iOS et Android

WhatsApp innove : Introduction des discussions favoris pour iOS et Android

Après le lancement officiel des filtres de discussions qui aident les utilisateurs à localiser les conversations non lues et les conversations de groupe, WhatsApp développe maintenant une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de mettre des discussions en favoris, ce qui facilite la priorisation des conversations importantes.

Cette fonctionnalité est en cours de développement pour l’application iOS et devrait être étendue à l’application Android à l’avenir.

Selon WABetaInfo, la fonctionnalité est en cours de développement dans les versions 2.24.9.33 de l’application WhatsApp Beta sur le Google Play Store, ainsi que dans WhatsApp Beta pour iOS v24.4.10.76. Cela suggère que la fonctionnalité sera multiplateforme, ce qui rendra l’expérience plus cohérente pour l’ensemble des utilisateurs.

Précédemment, des détails ont également été trouvés sur une fonctionnalité permettant de gérer les personnes et les groupes favoris, mais il n’y a pas de détails exacts sur la façon dont les utilisateurs seront en mesure de préférer les chats. Cependant, on s’attend à ce que les utilisateurs puissent choisir leurs favoris à partir de l’onglet des discussions ou des paramètres de l’application.

Les utilisateurs bénéficieront ainsi d’une grande souplesse dans la gestion de leurs discussions et pourront s’assurer que les plus importants sont toujours à portée de main.

Elle pourrait améliorer de manière significative l’expérience sur WhatsApp

Bien que la fonction de discussions favorites soit un ajout apparemment simple, elle a le potentiel d’améliorer de manière significative l’expérience des utilisateurs de WhatsApp qui jonglent avec de nombreux chats au quotidien. En permettant aux utilisateurs de donner la priorité à leurs conversations les plus importantes, WhatsApp peut les aider à gagner du temps et à rester au fait de leurs besoins en matière de communication.

Il est essentiel de noter que cette fonctionnalité est encore en version bêta, et qu’il faudra donc attendre un certain temps avant qu’elle ne soit disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp. Toutefois, l’introduction des discussions favorites pourrait devenir un outil très utilisé. Il sera intéressant de voir comment cette fonctionnalité sera mise en œuvre et comment elle sera accueillie par les utilisateurs qui comptent sur WhatsApp pour leurs communications quotidiennes.