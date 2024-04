WWDC 2024: Apple dévoilera iOS 18, une révolution IA pour l’écosystème

Il n’est pas nécessaire d’être un utilisateur d’iPhone pour s’intéresser à la prochaine conférence des développeurs WWDC 2024 d’Apple, prévue pour le 10 juin, suscite déjà de grandes attentes avec la présentation imminente d’iOS 18 et de nombreuses nouveautés annoncées pour l’écosystème Apple.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette mise à jour représentera la plus importante de l’histoire d’iOS, intégrant des fonctionnalités avancées basées sur l’intelligence artificielle conçues pour faciliter la vie quotidienne des utilisateurs et de potentielles améliorations de Siri, dans le but de simplifier le quotidien des utilisateurs.

Parmi les nouveautés, iOS 18 verra la refonte de plusieurs applications natives telles que Mail, Notes, Photos et Fitness. Parallèlement, une nouveauté surprenante, mais très attendue pour iPadOS 18 serait l’introduction d’une application calculatrice native, une première pour l’iPad qui, jusqu’ici, en était curieusement dépourvu, rappelant l’époque où BlackBerry avait omis d’inclure un client de messagerie sur sa tablette PlayBook.

Mais, les utilisateurs d’iPad sont probablement très excités à l’idée d’avoir enfin une application de calculatrice préinstallée sur leurs tablettes.

Une autre fonctionnalité majeure d’iOS 18 et d’iPadOS 18 permettrait de placer les icônes des applications n’importe où sur l’écran d’accueil, rompant avec la grille habituelle. Cependant, Gurman tempère les attentes en précisant que ces mises à jour ne seront pas aussi révolutionnaires que celles d’iOS 7, qui avait vu Apple se débarrasser des designs skeuomorphiques sous la direction de Jony Ive après le renvoi de Scot Forstall suite au fiasco d’Apple Plans.

Des capacités IA vont booster iOS 18 et iPadOS 18

Bien que les changements en termes de design ne soient pas aussi drastiques que ceux d’iOS 7, les capacités IA introduites promettent de renouveler de manière significative l’expérience utilisateur sur les appareils Apple.

Ainsi, pour les aficionados de la technologie Apple et les utilisateurs impatients de découvrir les innovations d’iOS 18 et iPadOS 18, marquer la date du 10 juin semble être une excellente idée.