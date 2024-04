OnePlus Nord 4 et Nord CE4 Lite : les principales caractéristiques ont été divulguées

OnePlus prépare deux nouveaux appareils de milieu de gamme, qui rejoindront bientôt le Nord CE4 récemment lancé par la société. L’un des smartphones à venir est le OnePlus Nord 4, une légère amélioration par rapport au Nord CE4 qui a été présenté au début du mois.

L’une des améliorations matérielles concerne le chipset. Alors que le Nord CE4 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, le OnePlus Nord 4 utiliserait un chipset Snapdragon 7+ Gen 3 plus récent, comme le souligne Yogesh Brar.

La rumeur veut que le OnePlus Nord 4 soit une version rebaptisée d’un autre smartphone de milieu de gamme de OnePlus récemment introduit en Chine, à savoir l’Ace 3V. Ce dernier est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 et d’un écran AMOLED full HD+ de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Parmi les autres caractéristiques connues du OnePlus Ace 3V, qui pourraient se retrouver à l’intérieur du Nord 4, on trouve 12/16 Go de RAM, 256/512 Go de stockage interne, une triple caméra (50 mégapixels + 8 mégapixels + 16 mégapixels) et une grande batterie de 5 500 mAh avec un support de charge filaire de 100W.

Outre le OnePlus Nord 4, on verra le OnePlus Nord CE4 Lite

Le deuxième smartphone OnePlus qui devrait être dévoilé très prochainement est le Nord CE4 Lite, qui serait équipé du processeur Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm.

C’est tout ce que nous savons sur le Nord CE4 Lite pour le moment, mais comme les deux smartphones devraient être présentés dans les semaines à venir, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps avant que d’autres informations n’émergent en ligne.