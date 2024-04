Google dévoile Gemini Code Assist : Une révolution IA pour les développeurs

Lors de sa conférence Cloud Next, Google a dévoilé ce mardi Gemini Code Assist, son outil de génération de code et d’assistance basé sur l’IA, axé sur les entreprises.

Si cela vous semble familier, c’est probablement parce que Google proposait précédemment un service analogue sous la marque Duet AI, aujourd’hui disparue. Celui-ci est devenu disponible en fin d’année 2023, mais même à ce moment-là, Google avait déjà laissé entendre qu’il déplacerait le service de son modèle Codey vers Gemini dans un proche avenir. Code Assist est à la fois une reprise du service précédent et une mise à jour majeure.

Code Assist sera disponible via des plug-ins pour des éditeurs populaires tels que VS Code et JetBrains. Plus encore que la version Duet AI, Code Assist est également un concurrent direct de GitHub Copilot Enterprise, et moins de la version de base de Copilot. Cela est dû à quelques particularités propres à Google.

Parmi celles-ci, le support de Gemini 1.5 Pro, qui dispose d’une fenêtre contextuelle d’un million de jetons, permettant à l’outil de Google de prendre en compte beaucoup plus de contexte que ses concurrents. Google affirme que cela signifie des suggestions de code plus précises, par exemple, mais aussi la capacité de raisonner et de modifier de grandes portions de code.

Gemini Code Assist veut dépasser GitHub Copilot Enterprise

« Cette mise à niveau apporte une fenêtre contextuelle massive d’un million de jetons, la plus grande de l’industrie. Cela permet aux clients d’effectuer des changements à grande échelle sur l’ensemble de votre base de code, en permettant des transformations de code assistées par IA qui n’étaient pas possibles auparavant », a expliqué Brad Calder, vice-président et directeur général de la plate-forme cloud et de l’infrastructure technique de Google, lors d’une conférence de presse précédant l’annonce de mardi.

Comme GitHub Enterprise, Code Assist peut également être ajusté en fonction de la base de code interne d’une entreprise.

« La personnalisation du code à l’aide de RAG avec Gemini Code Assist a considérablement augmenté la qualité de l’assistance de Gemini pour nos développeurs en termes de complétion et de génération de code », a déclaré Kai Du, directeur de l’ingénierie et responsable de l’IA générative chez Turing. « Avec la personnalisation du code en place, nous prévoyons une augmentation significative du taux d’acceptation global du code ».

Gemini Code Assist est actuellement en preview

Une autre caractéristique qui distingue Code Assist est sa capacité à prendre en charge des bases de code situées sur site, dans GitLab, GitHub et BitBucket d’Atlassian, par exemple, ainsi que celles qui peuvent être réparties entre différents services. C’est quelque chose que les concurrents les plus populaires de Google dans cet espace n’offrent pas actuellement.

Google s’associe également à plusieurs entreprises centrées sur les développeurs pour apporter leurs bases de connaissances à Gemini. Stack Overflow a déjà annoncé son partenariat avec Google Cloud plus tôt cette année. Datadog, Datastax, Elastic, HashiCorp, Neo4j, Pinecone, Redis, Singlestore et Snyk s’associent désormais également à Google grâce à des partenariats analogues.

Bien sûr, le véritable test réside dans la réaction des développeurs à Code Assist et dans l’utilité de ses suggestions pour eux. Google fait les bons choix en soutenant une variété de référentiels de code et en offrant une fenêtre contextuelle massive, mais si la latence est trop élevée ou si les résultats ne sont tout simplement pas bons, aucune de ces fonctionnalités n’a d’importance. Et s’il n’est pas nettement meilleur que Copilot, qui avait déjà un avantage considérable, il pourrait connaître le même sort que CodeWhisperer d’AWS, qui semble avoir très peu de dynamisme.

Il convient de noter qu’en plus de Code Assist, Google a également annoncé aujourd’hui le lancement de CodeGemma, un nouveau modèle ouvert dans sa famille Gemma, spécialement conçu pour la génération et l’assistance de code. CodeGemma est maintenant disponible via Vertex AI.

Cloud Assist

En plus de Code Assist, Google a également annoncé aujourd’hui Gemini Cloud Assist pour aider les « équipes cloud à concevoir, exploiter et optimiser leur cycle de vie applicatif ». L’outil peut générer des configurations d’architecture adaptées aux besoins d’une entreprise, par exemple, sur la base d’une description du résultat de conception souhaité. Il peut également aider à diagnostiquer les problèmes et à en trouver les causes, ainsi qu’à optimiser l’utilisation du cloud d’une entreprise pour réduire les coûts ou améliorer les performances.

Cloud Assist sera disponible via une interface de chat et intégré directement à plusieurs produits Google Cloud.