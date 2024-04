Microsoft Store introduit un installateur autonome pour une installation épurée

Microsoft modernise l’expérience de téléchargement des applications du Microsoft Store depuis le Web. En effet, Microsoft a récemment lancé un nouveau système d’installation pour les applications du Microsoft Store depuis le Web, dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur pour les installations d’applications.

Ce nouveau système a été introduit pour simplifier le processus de téléchargement et d’installation à partir du site Web, initialement repensé en 2022 pour Windows 10 et Windows 11.

Voici comment fonctionnaient les précédentes installations :

L’utilisateur cliquait sur le bouton d’installation sur le site Web du Microsoft Store. Le navigateur demandait si l’utilisateur voulait ouvrir le Microsoft Store. Un clic sur le bouton pour ouvrir le Microsoft Store amenait à l’invite d’installation proprement dite. Un dernier clic sur le bouton d’installation débutait le téléchargement et l’installation de l’application.

Dorénavant, au lieu de lancer le Microsoft Store et une fenêtre secondaire, le téléchargement d’applications depuis la version Web se fera via un installateur autonome. Cela élimine la nécessité de cliquer sur « Installer » sur le Web, puis de permettre à Chrome ou Edge d’ouvrir le Microsoft Store, et enfin de cliquer à nouveau sur « Installer » pour finaliser le processus. Un installateur léger sera téléchargé, permettant de lancer directement l’installation de l’application désirée.

Selon Rudy Huyn, développeur chez Microsoft, cette méthode réduit théoriquement le processus à deux clics (il en faut toujours trois) : un pour télécharger, un pour ouvrir l’installateur, et un dernier pour confirmer l’installation via une invite. Microsoft a donc simplifié le processus en éliminant l’étape de validation pour l’ouverture du Microsoft Store via Chrome ou Edge.

Microsoft Store : bonne ou mauvaise ?

Cependant, cette nouvelle méthode d’installation légère n’est pas encore disponible pour toutes les applications du Microsoft Store. De plus, ces installateurs autonomes ne contiennent pas l’intégralité de l’installateur de l’application, celui-ci étant téléchargé pendant le processus d’installation.

Après cinq mois de tests, Microsoft rapporte que cette nouvelle méthode a permis une augmentation moyenne de 12 % des installations et de 54 % du nombre d’applications lancées après installation. Des résultats prometteurs pour les développeurs désireux que les utilisateurs de Windows installent et utilisent leurs applications, incitant Microsoft à étendre cette expérience à « davantage de produits et de marchés », selon Huyn.