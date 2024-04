Windows 11 durcit ses exigences : Fin de support pour les anciens processeurs

La configuration officielle requise pour Windows 11 est beaucoup plus élevée que celle de Windows 10, mais il existe des solutions de contournement pour installer le système d’exploitation sur des PC plus anciens. Toutefois, certains de ces anciens PC ne peuvent plus utiliser Windows 11 en raison d’une mise à jour de l’instruction CPU.

Microsoft a commencé à tester en février des versions de Windows 11 qui nécessitaient l’instruction CPU POPCNT pour certaines fonctions du système. Il n’était pas clair à l’époque si le changement était intentionnel ou accidentel, mais la nouvelle version de Windows 11 Build 26080 ne démarre même pas si le processeur ne prend pas en charge POPCNT. Au lieu de cela, Windows 11 reste bloqué dans une boucle de redémarrage. Interrogé par The Register, Microsoft n’a pas souhaité commenter ce changement.

L’instruction CPU POPCNT fait partie du jeu d’instructions SSE4.2, qui a été introduit dans la première génération de processeurs Core i5 et Core i7 (architecture Nehalem) en 2008. AMD a ajouté le jeu d’instructions SSE4.2 à ses processeurs Bulldozer en 2013. Il n’existe pas de solution de contournement pour les instructions manquantes du processeur.

La configuration officielle requise par Microsoft pour Windows 11 incluait déjà un processeur Intel Core de 8e génération ou plus, ou un processeur Ryzen de 2e génération ou plus, ainsi que d’autres caractéristiques de l’ordinateur telles que TPM 2.0.

Ce changement ne concerne que les personnes qui ont contourné ces exigences officielles sur des ordinateurs dotés de processeurs incroyablement anciens. Si vous possédez un ordinateur qui ne répond pas aux exigences officielles, comme un ordinateur portable Ryzen de première génération ou un ordinateur de bureau équipé d’un processeur Intel de 7e génération, tout va bien pour l’instant.

Windows 11 déjà bridé, on parle de Windows 12

Même si ces anciens processeurs n’étaient pas censés faire fonctionner Windows 11, il s’agit tout de même d’un changement gênant. Microsoft mettra fin à la prise en charge de Windows 10 en octobre 2025, à moins que vous ne payiez pour une prise en charge logicielle continue — nous ne savons pas encore combien cela coûtera. Si vous possédez un PC équipé d’un ancien processeur, vous devrez revenir à Windows 10 ou tenter votre chance avec un autre système d’exploitation. Cependant, certaines applications et certains jeux ne fonctionnent pas non plus sans cette instruction du processeur.

La prochaine version majeure de Windows pourrait arriver dès cette année, probablement sous le nom de Windows 12, et pourrait avoir des exigences système encore plus élevées que Windows 11. Cependant, tous les processeurs qui ne prennent pas en charge POPCNT n’étaient déjà plus officiellement pris en charge, et bon nombre de ces PC utilisent probablement encore des versions antérieures de Windows.