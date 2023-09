Apple lancera iOS 17 et iPadOS 17 le 18 septembre

iOS 17 sera disponible en téléchargement public le 18 septembre et présentera aux utilisateurs d’iPhone de nouvelles fonctionnalités telles que la messagerie vocale en direct, le mode veille et une nouvelle application Journal. Apple a fait cette annonce lors de la présentation de l’iPhone 15 ce mardi, après avoir dévoilé le système d’exploitation pour la première fois lors de la conférence WWDC le 5 juin.

La version complète d’iPadOS 17 sera également lancée le 18 septembre, ajoutant de nouvelles façons pour les utilisateurs d’iPad d’interagir avec les widgets et de personnaliser leur écran de verrouillage. iPadOS 17 est compatible avec les modèles d’iPad de 6e génération, l’iPad mini de 5e génération, l’iPad Air de troisième génération et les modèles d’iPad Pro 12,9 pouces de 2e génération ou ultérieurs. Vous trouverez la liste complète des modèles compatibles sur le site Web web d’Apple.

Après sa sortie complète, les utilisateurs d’iOS 17 pourront créer des autocollants personnalisables, configurer des affiches de contact et bénéficier de diverses améliorations au niveau de l’autocorrection et de la transcription vocale. Vous pouvez également activer Siri sans avoir à dire “hey” au préalable, et la nouvelle fonction de messagerie vocale en direct affichera une transcription en direct sur votre écran pendant l’enregistrement d’un message vocal si vous ne répondez pas au téléphone. On pourra également apprécier le nouveau mode StandBy qui transforme votre iPhone en une petite horloge de chevet lorsqu’il est placé sur le côté.

NameDrop permet également aux utilisateurs d’iOS 17 de partager facilement des informations de contact par AirDrop en réunissant deux appareils iPhone. Dans son communiqué de presse, Apple indique en petits caractères que certaines de ces fonctionnalités iOS 17 peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions, il vous faudra donc consulter le site Web d’Apple si vous avez des vues sur quelque chose en particulier.

Quelques iPhone délaissés

Certaines personnes ont accès à la dernière version de l’os mobile depuis un certain temps, et nous avions donc déjà une bonne idée de ce qui nous attendait – les membres du programme Apple Developer ont pu le télécharger presque immédiatement après la keynote WWDC, par exemple, et la version bêta publique initiale a été lancée dès le 12 juillet. iOS 17 n’est compatible qu’avec les modèles d’iPhone équipés de la puce A12 Bionic ou plus récente, ce qui signifie malheureusement que les iPhone XR / XS seront les modèles les plus anciens qui pourront télécharger la mise à jour.

Vous pouvez vérifier quels modèles d’iPhone sont compatibles sur le site Web d’Apple, aux côtés d’un détail complet de tous les correctifs, fonctionnalités et mises à jour pour iOS 17.